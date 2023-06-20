人民銀行前副行長范一飛涉嫌受賄被逮捕

人民銀行原黨委委員、副行長范一飛涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對范一飛作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

據中央紀委國家監委此前通報，范一飛長期違規接受宴請、旅遊、打高爾夫球等活動安排，違規參加公款宴請、收受禮品禮金、出入私人會所；在職務安排、崗位調整等方面為他人謀取利益；為官不廉，縱容親屬不實際工作而獲取薪酬，搞權色交易；違規干預、插手執法活動。

通報又指他「靠金融吃金融」、「以錢生錢」，長期以「投資」為名大搞權錢交易，利用職務便利為他人在貸款融資、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，已對其作出開除黨籍及開除公職處分。

現年59歲的范一飛長期在中國建設銀行工作，曾任副行長和中國建設銀行（亞洲）董事長。2015年2月起出任人行副行長，期間主要分管支付、金融科技、數字人民幣等領域。

責任編輯：易燕丹

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