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內地料端午節日均128萬人次出入境 羅湖逾17萬人次

社會熱點 22:04 2023/06/20

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國家移民管理局分析評估，預計今年端午節期間全國口岸將迎來出入境客流「小高峰」，出入境人數峰值有望超過140萬人次/天，日均將達128萬人次，較去年端午節增長約2.2倍，是2019年端午節的63%。

國家移民管理局表示，預計客流高峰主要集中在周四及周五（6月22日至23日）。大型國際空港口岸出入境客流穩步恢復，北京首都機場、上海浦東機場、廣州白雲機場日均通關人數預計分別達到2.8萬、5.1萬、2.3萬人次。

此外，毗鄰港澳陸路口岸出入境客流將持續增長，珠海拱北口岸日均通關人數預計將達到32萬人次，深圳羅湖、福田地鐵口岸預計將達到17.8萬人次、15.2萬人次。

國家移民管理局就全力做好端午節期間口岸出入境通關保障工作作出專門部署，要求全國邊檢機關科學預測、及時發布本口岸出入境客流情況，為民眾出行提供參考；備足執勤警力，開足查驗通道，科學組織勤務，確保公民出入境通關排隊不超過30分鐘，確保口岸運行安全順暢有序。

責任編輯：易燕丹

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