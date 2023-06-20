受賄逾5000萬 國家糧食局前副局長徐鳴判囚15年

前國家糧食局黨組成員、副局長徐鳴受賄、利用影響力受賄一案，福建省廈門市中級人民法院周二（20日）公開宣判，徐鳴被判處15年有期徒刑，並處罰款410萬元（人民幣，下同）。

經審理查明，徐鳴1995年至2021年間，利用擔任原國家糧食局黨組成員、副局長等職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在項目承攬、經營審批、案件處理和人事調整等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合逾5,120萬元。

徐鳴在2021年離職後，利用曾擔任重慶市委常委、秘書長等職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人案件申訴提供幫助，收受錢款120萬元。

廈門市中級人民法院認為，徐鳴的行為構成受賄罪和利用影響力受賄罪，受賄數額特別巨大，利用影響力受賄數額巨大。鑒於其歸案後主動交代監察機關尚未掌握的大部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，對其所犯受賄罪可予從輕處罰，對其所犯利用影響力受賄罪可予減輕處罰。

現年65歲的徐鳴，是前中央政治局委員薄熙來主政商務部、重慶市時的舊部屬，被視為薄熙來親信。薄熙來2012年「落馬」後，徐鳴2013年由重慶調任國家糧食局，5年後退休。2021年7月，徐鳴被中紀委調查。

責任編輯：易燕丹

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