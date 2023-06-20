  • 30°C
香港時間 : 2023620日 (週二) 23:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

受賄逾5000萬 國家糧食局前副局長徐鳴判囚15年

國情動向 22:23 2023/06/20

分享：

分享：

前國家糧食局黨組成員、副局長徐鳴受賄、利用影響力受賄一案，福建省廈門市中級人民法院周二（20日）公開宣判，徐鳴被判處15年有期徒刑，並處罰款410萬元（人民幣，下同）。

經審理查明，徐鳴1995年至2021年間，利用擔任原國家糧食局黨組成員、副局長等職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在項目承攬、經營審批、案件處理和人事調整等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合逾5,120萬元。

徐鳴在2021年離職後，利用曾擔任重慶市委常委、秘書長等職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人案件申訴提供幫助，收受錢款120萬元。

廈門市中級人民法院認為，徐鳴的行為構成受賄罪和利用影響力受賄罪，受賄數額特別巨大，利用影響力受賄數額巨大。鑒於其歸案後主動交代監察機關尚未掌握的大部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，對其所犯受賄罪可予從輕處罰，對其所犯利用影響力受賄罪可予減輕處罰。

現年65歲的徐鳴，是前中央政治局委員薄熙來主政商務部、重慶市時的舊部屬，被視為薄熙來親信。薄熙來2012年「落馬」後，徐鳴2013年由重慶調任國家糧食局，5年後退休。2021年7月，徐鳴被中紀委調查。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文
政治 罪案 貪污 中紀委 重慶 中國

下一篇文章

李強晤朔爾茨 宣布創立中德氣候與綠色轉型對話機制
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

王毅晤布林肯 要求取消對華非法單邊制裁 放棄打壓中國科技
王毅晤布林肯 要求取消對華非法單邊制裁 放棄打壓中國科技
布林肯訪華難有成果？美國專家：最大希望在這裏
布林肯訪華難有成果？美國專家：最大希望在這裏
李強見德總統 指不合作是最大風險
李強見德總統 指不合作是最大風險
布林肯：美方不尋求在經濟上圍堵中國
布林肯：美方不尋求在經濟上圍堵中國
習近平晤布林肯 讚揚在具體問題上有進展「這很好」（有片）
習近平晤布林肯 讚揚在具體問題上有進展「這很好」（有片）
胡錫進稱中美外長「談得還不錯」 但談妥的能否落實待考驗　
胡錫進稱中美外長「談得還不錯」 但談妥的能否落實待考驗　
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款