中德政府磋商｜李強促更緊密合作 冀德堅持獨立自主

中德總理在柏林舉行會談並共同主持第七輪中德政府磋商，簽署多份雙邊合作文件，一致認為更高水平合作、共同維護產供鏈穩定符合兩國利益。李強表示，當前形勢下中德應更緊密地攜手合作，冀德方堅持獨立自主。朔爾茨表示，德方反對任何形式脫鉤，致力於同中方發展穩定關系，去風險不是「去中國化」。

磋商在當地周二（20日）上午舉行，兩國總理聽取雙方外交、經貿、工業、財金、司法、交通、教育、科技、衛生、環保、發展等22個部門的合作匯報。

李強表示，此次磋商高效務實，取得豐碩成果。當前形勢下，中德兩國應當更加緊密地攜手合作，為世界和平與發展作出更多貢獻，在變局中發揮「穩定器」作用，加快構建人類命運共同體。雙方要抓住綠色轉型機遇，推動合作提質升級。中方倡議中德成為「綠色同行」夥伴，就綠色、環保等議題加強溝通協調，推動綠色能源科技研發、產業技術升級，深化新能源汽車、綠色金融、第三方市場等領域合作。要堅持務實開放態度，更好實現互利共贏。要加強全球經濟治理合作，保障國際產業鏈供應鏈穩定，推動世界經濟早日復蘇。

朔爾茨表示，政府磋商機制體現了德中關系的特殊重要性。德方願同中方就兩國間所有議題保持密切溝通，共同應對氣候變化、糧食安全、債務問題等全球性挑戰。德中經貿和雙向投資聯系緊密，德方無意對華脫鉤，願同中方加強雙多邊合作，促進世界發展繁榮。

雙方一致認為，中德合作基礎扎實、充滿活力。雙方在更高水平、以更高標准和更高質量深化合作，共同維護全球產供鏈穩定，符合兩國利益，也具有重要世界意義。雙方一致同意建立氣候變化和綠色轉型對話合作機制，舉行第三次中德高級別財金對話以及新一屆中德環境論壇、衛生對話，繼續深化經貿、投資、汽車製造、高科技、新能源、數字經濟、人文等領域合作。

磋商後，兩國總理共同見證簽署應對氣候變化、創新、先進製造、職業教育等領域多項雙邊合作文件。

磋商前，李強同朔爾茨舉行會談。李強指出，中德經貿合作歷經半個多世紀發展，取得今天的成績實屬不易，為兩國人民帶來了實實在在的利益。希望德方繼續保持開放心態，堅持獨立自主，以國際規則為基礎、以契約精神為原則妥善處理有關問題。雙方應大力提升人員往來便利化水平，加強兩國人文交流。中方倡議把應對氣候變化作為今后中德合作的指導理念之一，推動綠色科技、產業合作，探討建立綠色能源產業鏈合理有序的分工格局。

朔爾茨表示，德方歡迎中國實現發展繁榮，反對任何形式的脫鉤，去風險不是「去中國化」。德方致力於同中方發展穩定的關系，願進一步加強雙方交往，深化互利合作，在應對氣候變化、綠色發展等領域達成更多合作共識。德方支持雙向投資，將為中國企業赴德投資提供良好營商環境。

雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。

責任編輯：陳建錫