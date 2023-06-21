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內地延長新能源汽車購置稅減免至2027年底 料涉5200億

經濟脈搏 10:05 2023/06/21

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內地加促汽車消費，官方宣布延長新能源汽車車輛購置稅減免政策至2027年底，減免規模將達5200億元（人民幣，下同），並繼續開展新能源汽車下鄉活動，促進農村汽車消費。乘聯會指，免稅力度體現了超預期的國家政策支持，政策長期利好新能源車產業，對明年車市增長感樂觀。

財政部等三部門今日（21日）宣布，對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免徵車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車免稅額不超過3萬元；對購置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半徵收車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車減稅額不超過1.5萬元。

當局在去年9月宣布延長有關減免，現行政策對購置日期在今年1月1日至12月31日期間內的新能源汽車免徵車輛購置稅。

財政部副部長許宏才表示，為進一步鞏固和擴大新能源汽車產業發展優勢，本月國常會要求延續和優化有關政策，決定將新能源汽車車輛購置稅減免政策延長至2027年年底，減免力度分年度逐步退坡，並對乘用車減免設定限額。延續和優化政策出於多方面考慮，包括避免政策斷檔和急轉彎，以及鼓勵大眾消費。

工信部副部長辛國斌同日表示，將組織開展公共領域車輛全面電動化先行區試點，編制實施重卡電動化工作方案，加快提升城市公交、物流、出租、環衛、重卡等車型電動化比例；此外將持續開展新能源汽車下鄉，支持企業開發更多先進適用車型，完善充電基礎設施體系，進一步釋放農村地區消費潛力。

辛提到，國內新能源汽車全面市場化發展還存在著不均衡，地域上受動力電池低溫適應性、充換電設施不足等因素影響，東北三省和西北五省新能源汽車保有量不到全國總量的5%。從城鄉市場看，農村市場尚未充分挖掘，去年新能源汽車銷量僅佔農村地區汽車總銷量的4%，遠遠低於行業總體25.6%的水平。

對於延長車輛購置稅減免，乘聯會秘書長崔東樹認為，由於是新能源車購置稅「兩免兩減」，有一定的政策穩定性，長期利好新能源車，應該能達到峰值接近2000億的年度免稅規模。政策對今年車市無太大影響，新能源車市發展將相對平穩，對明年車市增速預期將更樂觀，預期插混市場競爭也將更為激烈。

責任編輯：陳建錫

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