北京、深圳、蘇州等地多間銀行下調房貸利率 最快三天放款

人行昨日（20日）將1年期和5年期以上LPR（貸款市場報價利率）下調10個基點，北京、深圳、蘇州等地多間銀行跟隨下調商業貸款利率。目前，北京首套房貸利率降至4.75%，江蘇蘇州首套房貸款利率低至4%。此外，銀行在放款環節高效運轉，部分銀行可在三日內完成。

深圳首套房貸款利率4.5%

下調後的5年期以上LPR降低10個基點，報4.2%。在北京，招商銀行北京分行一位客戶經理表示，目前首套房貸款利率為4.75%（4.2%+55個基點），二套為5.25%（4.2%+105個基點）。據了解，以商貸100萬元、期限25年、還款方式為等額本息測算，此次下調後首套房月供每月減少約57.67元，二套房減少約59.14元。

在深圳，民生銀行深圳分行房貸經理林女士表示，6月20日起該行首套房、二套房貸款利率開始按4.5%、4.8%執行。

蘇州的房貸利率也有所調整，首套房貸款利率已經低至4%。建行蘇州分行一位房貸經理表示，首套房貸款利率下限為LPR減20個基點。最新公布的5年期以上LPR是4.2%，該行首套房貸款利率就是4%。

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另外，廣東廣州、河南鄭州多位銀行人士表示，目前還未收到房貸利率下調的通知，但預計將在本周收到。

上海易居房地產研究院研究總監嚴躍進表示，LPR降息後首套房貸利率進一步下調，對於首套房的認購有積極作用。預計後續各地認定首套房的標準會進一步放寬，對購房者更好享受首套房貸利率有積極作用。

商貸利率下降的同時，內媒指，目前房貸放款環節正保持高效運轉。民生銀行深圳分行房貸經理林女士稱，該行從房子過完戶到放款，一般只需三個工作日。前述建行蘇州分行客戶經理稱，在資料齊全的情況下，目前該行一般一周內可完成辦理。

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責任編輯：尹航

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