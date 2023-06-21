美國法院裁定涉華「獵狐行動」3人罪成 京：敦促美方立即糾正錯誤

美國一名退休警察及兩名中國公民被控參與中方「獵狐行動」，通過監視等手段脅迫一名居美中國公民回國受審，紐約市布魯林聯邦法院陪審團裁定，3人多項相關罪名成立，等候判刑。中國外交部表示，中國駐美使館早前亦批評有關指是造謠抹黑。

*新增中國外交部回應

陪審團裁定，紐約退休警員麥克馬洪（Michael McMahon）充當非法外國代理人及跟蹤罪成，但合謀充當外國代理人罪名不成立，面臨最高20年監禁。麥克馬洪否認控罪，辯稱不知道自己為中國工作，準備就案件提出上訴。

同案譯音叫朱勇的另一被告，被裁定未經註冊充當外國代理人等全部罪名成立，面臨最高25年監禁。另一名譯音叫鄭聰穎的被告，則被裁定跟蹤罪成，但作為外國代理人的罪名不成立，最高刑罰為入獄10年。法院未定判刑日期。

案情指，朱勇聘請從警隊退休後，擔任私家偵探的麥克馬洪從事監視工作，跟蹤及威脅新澤西州一名在逃中國人員，逼使他返回中國面對賄賂及挪用公款的指控。鄭聰穎亦有參與跟蹤工作，並張貼恐嚇字條，要求該人員回中國服刑10年，換取妻兒平安。

中國公安部在2014年7月宣布「獵狐行動」計劃，以追捕和遣返其認為是逃犯的海外中國公民；美方指行動實為針對異議人士。有報道指，本案涉事中國公民是湖北武漢市前發改委主任徐進，他因被指控貪污受賄而被中國政府通緝。

京：追逃追贓是正義事業 促美立即糾錯

這是美國首宗審結涉及中國獵狐行動的案件。中國外交部發言人毛寧表示，打擊跨國犯罪、開展國際追逃追贓是正義的事業，得到國際社會的廣泛認可。中國執法機關嚴格根據國際法開展對外執法合作，充分尊重外國的法律和司法主權，依法保障犯罪嫌疑人的合法權益，有關行動無可非議。

毛寧指出，美方無視基本事實，別有用心對中方追逃追贓工作進行污蔑抹黑，甚至不惜動用司法手段，中方對此堅決反對。毛寧強調，中方敦促美方立即糾正錯誤，切實履行《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》《聯合國反腐敗公約》等國際條約的義務，承擔國際責任，不要淪為犯罪分子的避罪天堂。

中國駐美大使館發言人日前表示，案中所有被告均不是中國執法人員，批評相關指控純屬造謠抹黑。發言人又強調，遣返貪污逃犯和追回非法所得，是國際社會廣泛認可的一項正義事業。

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責任編輯：易燕丹

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