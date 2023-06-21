離岸人民幣跌穿7.2 美銀料9月底跌至7.4

人民幣兌美元匯率延續跌勢，今日（21日）離岸價（CNH）一度跌破7.2關口，創近7個月低。美銀預計，人民幣兌美元到今年9月底將跌至7.4。

6月以來在岸價貶值近1%

截至收市，在岸價（CNY）報7.1938，較上一交易日官方收盤價跌194點。離岸價暫報7.1961。

中間價今報7.1795，較上日調低199點，為近7個月新低。

據Wind數據，截至6月20日，6月以來，離岸、在岸人民幣兌美元匯率貶值幅度為0.89%、0.96%。

離岸人民幣一度跌穿7.2關口 去年11月來首次

至於下跌原因，交易員表示，端午小長假臨近，市場流動性偏低，購匯需求仍對人民幣匯價構成壓制。中國調降LPR符合預期，對市場影響有限。

中金：人幣未來或會經歷低位企穩築底

美銀分析師表示，由於中國經濟數據遜色，以及人民銀行正進行小幅度的政策寬鬆，預料人民幣將繼續走弱。

該行預計，人民幣兌美元到今年9月底將跌至7.4，是自2007年12月以來的首次，然後在年底前回穩至7.2；之前預計年底時會在6.75。

國泰君安分析，國內政策利率調降後，人民幣匯率短期小幅承壓，短期匯率依然有貶值傾向，但相對可控，7.3是個明顯的支撐位。

中金公司外匯專家李文朗表示，當前經濟預期、美元指數等內外因素已開始發生積極變化，將有利於人民幣匯率擺脫此前弱勢。不過，中美利差倒掛，以及季節性購匯等負面因素仍存。該公司預計人民幣匯率在未來可能會經歷一段低位企穩築底的時間。國常會的定調意味著後續穩經濟的政策或將陸續出台，政策底或將臨近，人民幣等風險資產價格有望在經濟政策支持下獲得一定支撐。

對於降息帶來的中美利差進一步倒掛，並令人民幣匯率短期承壓的擔憂，李文朗認為，降息對人民幣匯率並非完全利空，隨著降息配合後續可期待的更多穩增長政策的出台，國內經濟向好的預期有望得到進一步的鞏固，進而提振國內資產價格表現，利好人民幣匯率。

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責任編輯：尹航

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