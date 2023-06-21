內地端午假期預計旅遊人次達1億 有望突破2019年同期水平

端午假期將至，中國旅遊研究院預計，今年端午假期旅遊人次有望突破2019年同期水平，達到1億人次，假期出遊將以周邊遊、近程遊為主。

央視新聞報道，繼「五一」勞動節假日旅遊需求超預期釋放後，端午節假日旅遊市場需求處於溫熱期。多家旅遊平台顯示，今年端午假期，國內和多個出境熱門目的地的酒店、機票均價將較五一假期有所降低。北京、杭州、廣州、成都、青島將成為國內熱門目的地。

中國旅遊研究院院長戴斌預測，今年端午假期會有1億人次出遊，將帶來370億元人民幣的旅遊消費。這個數據意味著跟去年同期相比，出遊人數會增加30%，而旅遊消費會增加43%。

此外，中國旅遊研究院預測，粵港澳大灣區、長三角、京津冀、長江中遊和成渝城市群遊客循環和交互流動較為明顯，主要客源城市周邊將形成3小時黃金旅遊圈，北戴河、松山、從化等旅遊度假地熱度漸顯。

國鐵料端午假期發送旅客7100萬人次

戴斌分析，由於端午假期只有三天，和勞動節假期相比，總體上是以近程出遊、周邊遊為主。自駕、散客、家庭、親子、研學、避暑這些會成為假日旅遊的關鍵詞。

另外，鐵路端午小長假運輸今日啟動。國鐵集團表示，自6月21日至25日，全國鐵路預計發送旅客7100萬人次，日均發送旅客1420萬人次，6月22日為客流最高峰日，預計發送旅客約1600萬人次。

責任編輯：易燕丹

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