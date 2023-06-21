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調查：中國經濟放緩 在華歐企信心降至逾10年最低

經濟脈搏 16:31 2023/06/21

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中國歐盟商會最新調查顯示，中國和全球經濟放緩成了在華歐洲企業的最大商業挑戰，將中國視為未來投資前三大目的地的歐洲企業數量創有記錄以來新低。

中國歐盟商會今日（21日）公布年度立場文件，調查的570間企業之中，將中國視為未來投資前三大目的地的歐洲企業數量創有記錄以來新低，只有55%；有62%稱曾因監管方面的障礙而錯失商機。而有64%的企業認為，過去1年來在中國的運營難度變高，還有3成的企業營收按年下降，這2個數字都創下歷史新高。

受訪企業認為，經濟放緩是它們面臨的最大商業挑戰，排在中美政治緊張局勢、脫鈎和新冠疫情等挑戰之上。

但調查也顯示，63%的受訪企業表示，如果市場和監管障礙消除，它們願意增加在華投資。報告主張，北京應「像當年為加入世貿組織（WTO）」一樣，落實經濟改革，並且證明「支持企業發展的承諾不僅僅是說說而已」。

商會認為，過去三年商業情緒惡化的情況非常嚴重，並非一晚就可逆轉。歐洲企業在中國正面臨一場完美的挑戰風暴，促使這些企業思考降低風險或對衝風險的方法。

商會也指出，歐洲和美國即將推出的新法案，將迫使很多公司提高在中國業務的透明度，在華歐企尋求供應鏈多元化和從中國撤資的趨勢可能將在中期內加劇。約11%的受訪企業表示，它們已將部分投資轉移到海外，這一比例與去年調查的比例持平。

針對地緣政治衝突，商會指出，在華歐洲企業正面臨來自中國、歐洲和第三方利益相關者日益加劇的政治壓力。隨着消費者需求日益政治化，這些企業正被拉往不同的方向。

外媒：歐盟計劃對中國「去風險」但維持貿易

商務部：要把外資留下來、吸引過來 持續擴大市場准入

責任編輯：袁瑋婧

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