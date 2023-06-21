WSJ：特朗普政府曾追蹤華為中興員工 懷疑涉古巴間謀活動

《華爾街日報》報道，特朗普政府曾追蹤出入古巴疑似中國間諜設施的華為和中興員工，懷疑兩家公司在對美國竊聽中發揮作用。兩者已先後被美國制裁。

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報道引述知情人士指，特朗普時期的華府官員曾追蹤到有關情報，並懷疑中國在古巴設施裡進行竊聽活動。雖然華為、中興都不生產用於竊聽的複雜工具，但這兩家公司都擅長開展這種行動所需的技術，例如有可用於傳輸數據的伺服器和網絡設備。至於拜登上台後是否也繼續進行這方面的調查，暫不得而知。

華為發聲明否認該報指控，稱公司致力於全面遵守業務所在地的適用法律和法規。中國駐美大使館、中興通訊及白宮等均未回覆該報的置評請求。

白宮此前表示，至少從特朗普2019年上任計起，美方已發現中國在古巴設有間諜基地，目前中國與古巴聯合運營的竊聽站已有4個。

中國外交部已批評有關說法是造謠抹黑，破壞不了中古之間的真誠友誼，也掩蓋不了美國對世界各國進行大規模無差別竊聽、竊密的斑斑劣跡。

責任編輯：陳建錫