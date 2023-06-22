華府暗示拜登不會收回「獨裁者」言論 料不影響美中關係

美國總統拜登在公開活動中把中國國家主席習近平稱為「獨裁者」，遭北京強烈抗議。華府暗示不會收回言論，並認為事件不影響美國對華的外交努力。

美國國務院副發言人帕特爾指，拜登的言論不應該令人驚奇，美中 之間存在分歧和不同意見，「總統和國務卿相信外交手段的重要性。他們認為最近進行的這次訪問是一種負責任的方式來管控緊張局勢，消除誤解，避免誤判......我們不會猶豫地指出我們存在分歧的領域，坦率地表達我們的分歧」。

美國有線電視新聞網（CNN）向幾名白宮官員了解，一些官員曾對拜登的言論感到錯愕，但沒試圖為該說法作出澄清。一名高級官員表示，總統坦率地談論中國和美國之間的分歧不足為奇，「我們當然不是唯一這樣做的人」。另一官員認為，相信該番言論不會破壞美國與中國的外交努力。

美國全國廣播公司（NBC）則引述官員指，國務卿布林肯對拜登發表引發轟動的言論已習以為常，並無感到不安，美中仍需在一些力所能及的範圍合作。

由於事件剛好發生在布林肯訪華之後，有關言論會否進一步破壞拜登公開希望的美中關係解凍，成為外界最關注的問題。中國外交部在例行記者會上批評有關言論極其荒謬，嚴重侵犯中方政治尊嚴。不過，該段回應並未出現在外交部網站的記者會文字記錄內。有分析認為，美中雙方可能會希望淡化事件。

責任編輯：陳建錫