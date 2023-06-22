  • 30°C
香港時間 : 2023622日 (週四) 23:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李強唔法國總理 指中歐合作不受制於第三方（更新版）

國情動向 22:01 2023/06/22

分享：

分享：

中國國務院總理李強周三（21日）抵達巴黎並對法國展開正式訪問，他同法國總理博爾內舉行會談時提到，中歐加強合作是基於各自利益的戰略選擇，不針對、不依附、也不受制於第三方。他又就深化中法經貿合作提出三點倡議，包括共同維護全球產業鏈、供應鏈安全穩定。李強稍後將會見總統馬克龍。

（更新李強見法國總理）

法國總理博爾內（Elisabeth Borne）當地周四（22日）上午為李強舉行歡迎儀式，兩人一同檢閱儀仗隊，兩人之後轉到法國總理官邸舉行會談。

李強指出，中方願同法方堅持互利互惠，推動雙邊貿易平衡發展，相互擴大市場准入，不斷優化營商環境，拓展新興合作領域，做大共同利益的「蛋糕」，推動兩國務實合作再上新台階。

李強又強調，中方始終視歐盟為多極世界中的重要一極。中歐加強合作是基於各自利益的戰略選擇，不針對、不依附、也不受制於第三方。中方願同歐方加強宏觀政策協調，為雙方開展長期穩定合作創造條件。希望法方繼續發揮積極影響，推動歐洲形成更加客觀、理性的對華認知和政策，唱響中歐「合作共贏」主旋律。 

博爾內表示，法方致力於同中方一道，不斷深化法中全面戰略夥伴關係。法方願參與中國高質量發展，不會採取針對中國企業的歧視性措施，法方歡迎中國企業投資。又強調歐盟堅持戰略自主，不支持「脫鉤斷鏈」。

會談後，兩國總理共同見證了航空、空間研究、核能等領域多項雙邊合作文件的簽署。

昨日晚上，李強出席中法工商界晚餐會並致辭，就深化中法合作提出三點倡議，一是共同維護全球產業鏈供應鏈安全穩定，他讚賞法國政府反對陣營對抗和「脫鈎斷鏈」，希望中法企業堅定支持經濟全球化，做開放共贏、務實合作的行動派；二是加強中法創新合作，未來雙方在高端製造、現代服務業、綠色轉型、數字經濟等領域還有很大合作潛力。雙方應加強企業間創新和技術合作，為中法合作提供新動能，培育新增長點。

三是打造良好營商環境，中國將堅定不移深化改革、擴大開放，依法維護外國企業在華合法權益，也希望法方保持市場開放，為中國企業提供公平營商環境。

李強還到施耐德電氣集團巴黎創新中心參觀，參觀了智能化機械人、自動化平台等代表性產品。李強希望施耐德電氣集團堅持深耕中國市場，不斷創新合作模式，表示中國市場大、配套全、人才多，投資中國一定會收到豐厚的回報。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 李強 法國 中國

下一篇文章

秦剛：中方願與東盟維護地區秩序及發展局面
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

布林肯：美方不尋求在經濟上圍堵中國
布林肯：美方不尋求在經濟上圍堵中國
胡錫進稱中美外長「談得還不錯」 但談妥的能否落實待考驗　
胡錫進稱中美外長「談得還不錯」 但談妥的能否落實待考驗　
李強見德總統 指不合作是最大風險
李強見德總統 指不合作是最大風險
習近平晤布林肯 讚揚在具體問題上有進展「這很好」（有片）
習近平晤布林肯 讚揚在具體問題上有進展「這很好」（有片）
王毅晤布林肯 要求取消對華非法單邊制裁 放棄打壓中國科技
王毅晤布林肯 要求取消對華非法單邊制裁 放棄打壓中國科技
布林肯訪華難有成果？美國專家：最大希望在這裏
布林肯訪華難有成果？美國專家：最大希望在這裏
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款