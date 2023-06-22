李強唔法國總理 指中歐合作不受制於第三方（更新版）

中國國務院總理李強周三（21日） 抵達巴黎並對法國展開正式訪問，他 同法國總理博爾內舉行會談時提到， 中歐加強合作是基於各自利益的戰略選擇，不針對、不依附、也不受制於第三方。他又就深化中法經貿合作提出三點倡議，包括共同維護全球產業鏈、供應鏈安全穩定。 李強稍後將會見總統馬克龍。

（更新李強見法國總理）

法國總理博爾內（Elisabeth Borne）當地周四（22日）上午為李強舉行歡迎儀式，兩人一同檢閱儀仗隊，兩人之後轉到法國總理官邸舉行會談。

李強指出，中方願同法方堅持互利互惠，推動雙邊貿易平衡發展，相互擴大市場准入，不斷優化營商環境，拓展新興合作領域，做大共同利益的「蛋糕」，推動兩國務實合作再上新台階。

李強又強調，中方始終視歐盟為多極世界中的重要一極。中歐加強合作是基於各自利益的戰略選擇，不針對、不依附、也不受制於第三方。中方願同歐方加強宏觀政策協調，為雙方開展長期穩定合作創造條件。希望法方繼續發揮積極影響，推動歐洲形成更加客觀、理性的對華認知和政策，唱響中歐「合作共贏」主旋律。

博爾內表示，法方致力於同中方一道，不斷深化法中全面戰略夥伴關係。法方願參與中國高質量發展，不會採取針對中國企業的歧視性措施，法方歡迎中國企業投資。又強調歐盟堅持戰略自主，不支持「脫鉤斷鏈」。

會談後，兩國總理共同見證了航空、空間研究、核能等領域多項雙邊合作文件的簽署。

昨日晚上，李強出席中法工商界晚餐會並致辭，就深化中法合作提出三點倡議，一是共同維護全球產業鏈供應鏈安全穩定，他讚賞法國政府反對陣營對抗和「脫鈎斷鏈」，希望中法企業堅定支持經濟全球化，做開放共贏、務實合作的行動派；二是加強中法創新合作，未來雙方在高端製造、現代服務業、綠色轉型、數字經濟等領域還有很大合作潛力。雙方應加強企業間創新和技術合作，為中法合作提供新動能，培育新增長點。

三是打造良好營商環境，中國將堅定不移深化改革、擴大開放，依法維護外國企業在華合法權益，也希望法方保持市場開放，為中國企業提供公平營商環境。

李強還到施耐德電氣集團巴黎創新中心參觀， 參觀了智能化機械人、自動化平台等代表性產品。 李強希望施耐德電氣集團堅持深耕中國市場，不斷創新合作模式，表示中國市場大、配套全、人才多，投資中國一定會收到豐厚的回報。

責任編輯：陳建錫