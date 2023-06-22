李強轉抵法國訪問 促共同維護供應鏈安全

中國國務院總理李強周三（21日） 抵達巴黎並對法國展開正式訪問，李強表示，中法 願同法方一道擴大雙向開放，攜手應對各種全球性挑戰。他就中法合作提出建議，包括 共同維護全球供應鏈安全穩定、加強兩國創新及產業合作，並強調中國將堅定擴大開放，維護外國企業在華合法權益。

李強抵埗後表示，法國是聯合國安理會常任理事國和具有獨立自主精神的大國，是中國的全面戰略夥伴。 中法關係保持高水平發展，具有遠遠超出雙邊範疇的全球意義。 今年4月，國家主席習近平同法國總統馬克龍達成一系列戰略共識，繪就了中法全面戰略夥伴關係藍圖，為中法在雙邊、中歐和全球合作指明方向。

中方願同法方一道，將兩國元首繪製的中法關係發展藍圖轉化為「施工圖」、「實景圖」，擴大雙向開放，打造更具韌性的中法、中歐產業鏈供應鏈，深化人文交流互鑑，攜手應對氣候變化、可持續發展等全球性挑戰，為中法關係持續健康穩定發展注入新動力，為世界和平、穩定與發展注入更多信心和力量。

李強隨後赴施耐德電氣集團巴黎創新中心參觀， 聽取了集團董事長有關集團情況和對華合作的介紹，參觀了智能化機械人、自動化平台等代表性產品。 李強希望施耐德電氣集團堅持深耕中國市場，不斷創新合作模式，表示中國市場大、配套全、人才多，投資中國一定會收到豐厚的回報。

當地時間晚上，李強出席中法工商界晚餐會並致辭，就深化中法合作提出三點倡議，一是共同維護全球產業鏈供應鏈安全穩定，他讚賞法國政府反對陣營對抗和「脫鈎斷鏈」，希望中法企業堅定支持經濟全球化，做開放共贏、務實合作的行動派；二是加強中法創新合作，未來雙方在高端製造、現代服務業、綠色轉型、數字經濟等領域還有很大合作潛力。雙方應加強企業間創新和技術合作，為中法合作提供新動能，培育新增長點。

三是打造良好營商環境，中國將堅定不移深化改革、擴大開放，依法維護外國企業在華合法權益，也希望法方保持市場開放，為中國企業提供公平營商環境。

訪法期間，李強還會會見馬克龍，同法國總理博爾內舉行會談，會見法國參議長拉爾歇，以及出席中法工商界晚餐會和參觀法國企業。

責任編輯：陳建錫