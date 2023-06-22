官媒：理性看待人幣匯率波動 下半年大概率升值

人民幣兌美元持續走弱，官媒發評論指，對匯率變化要保持理性認識， 隨著美國 經濟下行壓力顯現 ，中國經濟內生動力增強，下半年人幣升值是大概率事件。

國務院旗下《經濟日報》今日（22日）發表文章指，在經歷年初人民幣對美元匯率走強後，匯率開始呈現平穩略有下跌趨勢。 總體看，人幣匯率指數基本保持穩定，表明人幣匯率仍在合理均衡水平上基本穩定。 至於對美元匯率有所貶值，是市場機制發揮作用的結果。

從中國的情況看，經濟恢復不及預期等因素帶來人幣匯率貶值。 受需求不足等因素影響，4月份至5月份全國居民消費價格指數、工業生產者出廠價格指數環比下降，製造業採購經理指數低於臨界點、非製造業商務活動指數下降等，表明國內經濟內生動力還不強，不利於人幣匯率走強。

外匯供求關係對人幣匯率也有較大影響，今年1月至4月逆差98億美元，這意味著對美元需求增加，也推動美元對人幣匯率走強。

面對人民幣匯率變化，要保持理性認識。 從長期看，我國經濟增長態勢向好，經濟基本面對人民幣匯率有強有力的支撐... 我國經濟增長具有較大韌性和潛力，是支撐人民幣匯率的最關鍵因素。 從匯率形成機制看，我國深入推進匯率市場化改革，完善以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，增強人民幣匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

文章指， 當下人幣匯率不存在大幅貶值基礎和空間， 隨著美聯儲暫停加息，美國政府債務上限風險化解，避險情緒下降，其經濟下行壓力逐步顯現，預計美元指數回調將延續。 相反，我國推動經濟回升向好的政策措施陸續落地，成效逐步顯現，經濟增長內生動力增強，將對匯率形成有效支撐。

責任編輯：陳建錫