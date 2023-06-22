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北方持續高溫 京津冀多地超40℃兼刷新紀錄

社會熱點 15:39 2023/06/22

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河北、天津、北京、山東、內蒙古等多個北方省份持續高溫，京津冀多地今日（22日）錄得超過40℃及以上，幾乎包攬了全國最熱地區的前十名。

中央氣象台指，北京、天津、河北、河南北部、山東、安徽北部、新疆南疆盆地和吐魯番盆地、內蒙古西部和東南部、遼寧西部等地今出現35至37℃的高溫天氣，其中，新疆南疆盆地、內蒙古西部、河北中南部、北京、天津、山東中西部、河南北部等地部分地區最高氣溫37至39℃，局地可達40℃以上。

在最嚴重的京津冀地區，北京湯河口午後氣溫一度達到41.8℃，打破當地紀錄，成為全國最熱的地區；北京南郊觀像台氣溫也直線上升，達到40.3℃

氣溫衝上40.1℃之後，截至14時，北京湯河口氣溫達到41.8℃，位居全國第一，並打破當地觀測史最高紀錄！北京南郊觀像台氣溫也在繼續上升。天津西青錄得40.6℃，市區41.2℃，同樣打破當地觀測史的氣溫紀錄。河北容城、廊坊、青縣等也分別錄得40.7至40.8℃。

同時，部分南方省份繼續有暴雨，中央氣象台指，今午後至深夜，雲南東部和西北部、廣西中東部、廣東中北部、湖南南部和東部、江西大部、浙江中南部、福建北部等地有大到暴雨，其中，廣西東北部、江西東北部、福建西北部、浙江西南部等地部分地區有大暴雨（100至200毫米），局地伴有雷暴大風

責任編輯：陳建錫

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