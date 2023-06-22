秦剛：中方願與東盟維護地區秩序及發展局面

國務委員兼外交部長秦剛表示，中國和東盟的合作在過去20年間促進了地區穩定與繁榮，中方願與東盟共同維護地區秩序，以及來之不易的和平發展局面。

秦剛今日（22日）向「中國—東盟關係雅加達論壇：紀念中國加入《東南亞友好合作條約》20週年」致賀信。他指，中國2023年10月加入《東南亞友好合作條約》，是第一個加入的大國，第一個與東盟建立戰略夥伴關係，對整個地區也具有重要意義。20年來，雙方成功走出一條睦鄰友好、共同發展的正確道。

秦剛讚揚東盟是世界上最成功的區域合作組織之一，《東南亞友好合作條約》體現了亞洲方式和亞洲智慧，共同構建了以東盟為中心、普遍認可的地區規則秩序。中方堅定支持東盟團結和東盟共同體建設，支持東盟在區域架構中的中心地位，願同東盟一道踐行真正的多邊主義，維護地區規則秩序。

秦剛又提到國家主席習近平提倡共建和平、安寧、繁榮、美麗、友好家園，為中國與東盟關係發展指明了方向。中方願與東盟國家永做互幫互助的好鄰居、互利互惠的好夥伴，牢牢把握睦鄰友好合作大方向，攜手建設「五大家園」，構建更為緊密的中國—東盟命運共同體，共創亞洲更加美好的未來。

責任編輯：陳建錫