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拜登獨裁者言論後 耶倫：美中維持關係至關重要

社會熱點 21:00 2023/06/22

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美國財長耶倫今日表示，相信總統拜登（Joe Biden）同她都認為，美中保持溝通以消除誤解和誤判至關重要，兩國需要共同努力，但亦承認有分歧。

耶倫在巴黎舉辦的新聞發布會上強調，美中維持關係至關重要，這樣兩國才能共同努力應對全球挑戰。

對於拜登日前稱中國國家主席「習近平」為獨裁者，耶倫指認為拜登和她都認為保持溝通至關重要， 需要在可能的情況下共同努力。

她補充到，但美中有分歧，而且美方也坦率地承認確實有分歧。

美國全國廣播公司（NBC）報道，有美國官員周三私下裏試圖向中方澄清，拜登言論並不反映其政府的新談話要點或官方政策轉變。官員們預計這場爭議不會成為布林肯在訪華中取得進展的重大挫折。

有政治分析人士指，「獨裁者」這個詞比較重，美國總統很少用它來形容他們希望與之進行外交接觸的領導人。

美媒《華爾街日報》引述一位美國官員表示，中國官員上周在北京會見布林肯時暗示了對拜登和其他美國官員言辭的敏感。美方強調，雖然與中國的關係正有所緩和，但不會停止公開批評中方，包括在人權方面，也不會停止制裁或出口管制等措施。而中方對此沒有作出明顯反應。

華府暗示拜登不會收回「獨裁者」言論 料不影響美中關係

拜登用這詞形容習近平 北京批「公開的政治挑釁」

責任編輯：袁瑋婧

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地緣政治 布林肯 耶倫 人權 外交 拜登 政治 習近平 北京 美國

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