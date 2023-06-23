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李強晤歐洲理事會主席米歇爾 冀用合作化解疑慮

國情動向 09:32 2023/06/23

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當地時間6月22日晚，國務院總理李強在巴黎會見歐洲理事會主席米歇爾。李強表示，希望歐方客觀理性看待對華合作，中歐沒有根本利益衝突，應增強互信，通過成功合作化解疑慮。米歇爾表示，歐盟無意阻遏中國發展，願同中方發展多層面合作關係。

據新華社報道，李強表示，今年是中國和歐盟建立全面戰略伙伴關係20周年。中方願同歐方一道，辦好新一次中歐領導人會晤，加強綠色、經貿、數字等領域合作，為中歐關係發展打開新空間。中國發展給世界帶來的是機遇而不是風險，給全球產業鏈供應鏈帶來的是穩定而不是衝擊。希望歐方客觀理性看待對華合作，同中方共同維護中歐務實合作的良好局面。中方願同歐方共同努力，增強中歐經貿關係的可靠性、穩定性，更好實現互利共贏。

李強指出，中歐沒有根本利益衝突，雙方都從彼此發展中受益，都堅持戰略自主和多邊主義，在應對氣候變化等全球性議題上有廣泛共識。中歐應增強互信，通過成功合作化解疑慮。這有利於中歐共同發展，有利於攜手應對全球性挑戰，有利於構建多極化世界，符合雙方根本利益，也將為世界注入穩定性和正能量。

李強唔法國總理 指中歐合作不受制於第三方（更新版）

中德政府磋商｜李強促更緊密合作 冀德堅持獨立自主

中德政府磋商｜李強促更緊密合作 冀德堅持獨立自主

米歇爾表示，歐盟堅持一個中國政策，願同中方加強溝通交流，發展多層面合作關係，推動歐中關係鞏固和加強，共同解決氣候、衛生健康等領域的全球性問題，構建開放、多極化的世界。中國的發展有利於歐盟和世界，歐盟無意阻遏中國發展，反對「新冷戰」和選邊站隊，希望新一次歐中領導人會晤取得積極成果。

雙方還就烏克蘭危機交換了意見。

此前，李強與法國總理博爾內（Elisabeth Borne）舉行會談時提到，中歐加強合作是基於各自利益的戰略選擇，不針對、不依附、也不受制於第三方。他又就深化中法經貿合作提出三點倡議，包括共同維護全球產業鏈、供應鏈（簡稱產供鏈）安全穩定。

責任編輯：尹航

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