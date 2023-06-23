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李強晤馬克龍 鼓勵中國企業赴法投資

國情動向 10:33 2023/06/23

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當地時間6月22日下午，國務院總理李強在巴黎愛麗舍宮會見法國總統馬克龍。李強表示，中方鼓勵中國企業赴法投資。歡迎法國企業分享中國發展機遇。

李強表示，他訪問法國旨在落實兩國元首重要共識，並同法方就加強中法合作深入探討。他指出，中法、中歐各有優勢，要進一步加強合作，在深化核能、航空航天等傳統領域合作的同時，挖掘在環保、數字經濟、人工智能、先進製造等新興領域合作潛力，實現互利共贏。中方鼓勵中國企業赴法投資。歡迎法國企業分享中國發展機遇。

李強表示，中法同為聯合國安理會常任理事國，也是負責任大國，具有共同的戰略觀、大局觀。中方願同法方繼續加強在國際事務上的溝通協調，支持對方有益倡議，共同應對全球性挑戰，促進世界和平穩定。

馬克龍歡迎李強訪法並出席新全球融資契約峰會，表示法方高度重視法中關係，堅持一個中國政策，願同中方通過法中戰略對話、高級別經濟財金對話、高級別人文交流機制加強協調，深化航空航天、核能、農食等領域合作。歡迎中國企業來法投資，拓展綠色環保、新能源等新興領域合作。在充滿挑戰的世界上，法中應堅持有效的多邊主義，促進國際社會團結，完善全球治理，推動解決全球性問題。

雙方還就烏克蘭危機等共同關心的國際問題交換了意見。

李強晤歐洲理事會主席米歇爾 冀用合作化解疑慮

李強唔法國總理 指中歐合作不受制於第三方（更新版）

責任編輯：尹航

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