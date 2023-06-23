中俄據報拆夥 中國商飛自研寬體機C929

中國與俄羅斯合作研發寬體客機本就一波三折，俄烏戰爭以來俄羅斯受西方制裁，更為中俄聯合研發一款面向全球市場的大型客機是否合理添上問號。正在舉行的巴黎航展上，中國商飛展出資料似乎暗示，公司會不再與俄羅斯夥伴合研寬體機。外國有傳媒更引述消息稱，中俄已在寬體機項目上拆夥。

中俄寬體客機由中國商飛（COMAC），以及俄羅斯聯合航空製造公司（UAC）合資企業，中俄國際商用飛機公司（CRAIC） 研發，機型名為CR929，「C」、「R」分別意指中俄，929則沿用了剛剛股役的中國商飛窄體機C919的命名規則。

CRAIC CR929的模型過去多次亮相，上面都清晰印有 COMAC、UAC、CRAIC，以及CR929標誌及字樣。

但在今年巴黎航展上，中國商飛展位內關於寬體機的宣傳物品引起關注。其中飛機外型與參數與以往的CR929基本一致，但機身上只有COMAC標誌，原本的「CR929」亦由「COMAC Wide-Body」取代。

外界紛紛猜測中國商飛會自研寬體機之際，航空業新聞網The Air Current引述匿名業界人士指出，中國商飛已向業內發出通知，決定已UAC拆夥。

不過，消息目前尚未經官方證實，中國商飛和UAC網站上，亦繼續顯示 CRAIC CR929項目。

中國商飛和UAC 2016年同意合研寬體機，CRAIC 2017年成立，並於2021年開始建造原型機，但項目受到疫情和後來西方制裁俄羅斯等因素拖延。而在此之前，亦不時傳出雙方就飛機發動機等技術、市場定位與面向等問題有分歧。

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責任編輯：連兆鋒