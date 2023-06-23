寧夏燒烤店爆炸 | 銀川開展安全整治行動 市圖書館存重大隱患急關閉

寧夏銀川一間燒烤店週三（21日）發生爆炸，致31死7傷。事故發生後，銀川開展為期一個月的安全生產大排查大整治行動，銀川市圖書館發布，館體建築存在重大安全隱患，今日（23日）起閉館。

銀川市圖書館今日發布消息稱，經檢查發現，銀川市圖書館館體建築存在重大安全隱患，經請示上級主管部門同意，銀川市圖書館從今日起閉館，組織第三方專業機構對房屋整體建築結構和質量安全作進一步評估。

閉館期間，所有到館服務及線下活動暫停，所有外借書刊還回時間根據情況進行順延，讀者可到興慶區、金鳳區、西夏區圖書館借還圖書。銀川市圖書館微信公眾號發布的數字資源可正常使用，開館時間另行通知。

富洋燒烤店燃氣爆炸事故發生後，銀川宣布立即開展為期一個月的安全生產大排查大整治行動，聚焦燃氣、危險化學品、礦山、建築、交通運輸等重點領域，汛期、暑期、施工期等重點時段，由各分管副市長帶隊，各縣（市）區、園區主要負責人負責，連夜開展大排查大整治相關工作。

寧夏燒烤店氣爆31死7傷 習近平下令全力救治及追責

【清明節2023】凌晨就出發 寧夏2300名師生徒步54公里拜烈士

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道