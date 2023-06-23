  • 31°C
香港時間 : 2023623日 (週五) 12:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

寧夏燒烤店爆炸 | 銀川開展安全整治行動 市圖書館存重大隱患急關閉

社會熱點 12:18 2023/06/23

分享：

分享：

寧夏銀川一間燒烤店週三（21日）發生爆炸，致31死7傷。事故發生後，銀川開展為期一個月的安全生產大排查大整治行動，銀川市圖書館發布，館體建築存在重大安全隱患，今日（23日）起閉館。

銀川市圖書館今日發布消息稱，經檢查發現，銀川市圖書館館體建築存在重大安全隱患，經請示上級主管部門同意，銀川市圖書館從今日起閉館，組織第三方專業機構對房屋整體建築結構和質量安全作進一步評估。

閉館期間，所有到館服務及線下活動暫停，所有外借書刊還回時間根據情況進行順延，讀者可到興慶區、金鳳區、西夏區圖書館借還圖書。銀川市圖書館微信公眾號發布的數字資源可正常使用，開館時間另行通知。

富洋燒烤店燃氣爆炸事故發生後，銀川宣布立即開展為期一個月的安全生產大排查大整治行動，聚焦燃氣、危險化學品、礦山、建築、交通運輸等重點領域，汛期、暑期、施工期等重點時段，由各分管副市長帶隊，各縣（市）區、園區主要負責人負責，連夜開展大排查大整治相關工作。

寧夏燒烤店氣爆31死7傷 習近平下令全力救治及追責

【清明節2023】凌晨就出發 寧夏2300名師生徒步54公里拜烈士

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
意外事故 圖書館 燒烤 中國

上一篇文章

遼寧一鋼鐵廠起火 廠方指具體傷亡人數不便透露

下一篇文章

拜登獨裁者言論後 耶倫：美中維持關係至關重要
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地學者：中國月入3千達中等收入 逾6成人口屬低收入人群
內地學者：中國月入3千達中等收入 逾6成人口屬低收入人群
內地防汛四級嚮應範圍擴至8省 國家防總加派工作組指導工作
內地防汛四級嚮應範圍擴至8省 國家防總加派工作組指導工作
人均50多萬Bonus 華為豪擲720億分給14萬員工
人均50多萬Bonus 華為豪擲720億分給14萬員工
韓媒︰山東泰山南韓外援孫準浩涉受賄被逮捕
韓媒︰山東泰山南韓外援孫準浩涉受賄被逮捕
中國球迷衝球場抱美斯 遭行拘且被禁觀賽一年（有片）
中國球迷衝球場抱美斯 遭行拘且被禁觀賽一年（有片）
蓋茨談中國行：期待探索新的合作和創新機遇
蓋茨談中國行：期待探索新的合作和創新機遇
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款