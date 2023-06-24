美國起訴4間中企涉販運芬太尼原料 外交部提嚴正交涉和強烈抗議（更新版）

美國司法部起訴4間中國化學品製造公司及8名中國主管和員工，指控他們涉嫌販運用於製造鴉片類藥物芬太尼（Fentanyl）的化學原料到美國及墨西哥，是美國首次就芬太尼問題起訴中國企業。中國外交部批評美方執法人員在第三國採用「釣魚執法」誘捕中國公民，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。

*新增中國外交部回應

起訴書指，涉事的中國化學品製造公司「湖北精奧生物科技」及3名高層，涉嫌販運芬太尼及洗黑錢，用欺詐手段逃避當局調查，例如訛稱運送寵物食品、堅果等物品，將芬太尼原料運往美國及墨西哥。其中2名被起訴的高層本月已被捕，稍後將在紐約曼哈頓聯邦法院應訊。

另外3間安徽企業及隸屬的5名員工，被控銷售用於生產芬太尼的化學品，並提供生產芬太尼的配方和前體化學品，以助提高產量。經查，其中一間公司疑利用社交媒體在美國和墨西哥宣傳芬太尼原料，並使用虛假清關文件和標籤，透過海空渠道運送化學品。

商務部反對美國制裁 批美轉嫁芬太尼治理不力責任

涉製假芬太尼 美國制裁中國、墨西哥17個實體及個人

美國司法部長加蘭表示，被起訴的公司及員工合謀生產致命的芬太尼，並在美國分銷，其中一間被起訴的中國化學公司販運超過200公斤化學原料到美國，可以製成50公斤芬太尼，劑量足以殺死2500萬名美國人。他強調，這次起訴是要表明美國正加大力度打擊芬太尼生產及販運。

在北京，外交部發言人批評美方執法人員在第三國採用「釣魚執法」誘捕中國公民，並悍然再次起訴中國實體和個人，是典型的任意拘押、單邊制裁，完全非法，嚴重損害中國公民基本人權，嚴重損害中國企業利益。中方對此予以強烈譴責，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。

發言人指，中國積極開展國際禁毒合作，並本著人道主義精神，在全球範圍內率先整類列管芬太尼物質，為防範芬太尼非法制販及濫用發揮了重要作用。美方對此非但不感謝，反而先是無理制裁中方負責禁毒工作的機構，又在禁毒問題上對中國抹黑污蔑，非法制裁中國企業，現在竟然誘捕和起訴中國公民，這種肆意踐踏國際法、實施「長臂管轄」的霸道行徑，進一步損害中國機構和公民的合法權益，嚴重破壞中美禁毒合作的基礎。

美方企圖通過施壓、脅迫和非法手段解決自身在禁毒問題上的關切實際上是內病外治，這行不通，只會害人害己。中方敦促美方停止甩鍋推責，停止對中方進行抹黑攻擊，立即撤銷對中方禁毒執法機構的制裁，停止以涉芬太尼為借口制裁、起訴中國企業和公民以及實施懸賞誘捕和任意拘押，立即釋放非法抓捕的中國公民。中方將繼續採取必要措施，堅定維護中國企業和公民合法權益。

中國駐美大使館亦譴責美國此舉是精心策劃的誘捕行動，嚴重侵犯相關企業和個人的合法權利，批評美方長臂管轄，為中美禁毒合作製造更多障礙。

責任編輯：易燕丹

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