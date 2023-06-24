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美國起訴4間中企涉販運芬太尼原料 駐美使館：精心策劃的誘捕

國情動向 11:58 2023/06/24

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美國司法部起訴4間中國化學品製造公司及8名中國主管和員工，指控他們涉嫌販運用於製造鴉片類藥物芬太尼（Fentanyl）的化學原料到美國及墨西哥，是美國首次就芬太尼問題起訴中國企業。中國駐美大使館批評美方此舉是精心策劃的誘捕行動。

起訴書指，涉事的中國化學品製造公司「湖北精奧生物科技」及3名高層，涉嫌販運芬太尼及洗黑錢，用欺詐手段逃避當局調查，例如訛稱運送寵物食品、堅果等物品，將芬太尼原料運往美國及墨西哥。其中2名被起訴的高層本月已被捕，稍後將在紐約曼哈頓聯邦法院應訊。

另外3間安徽企業及隸屬的5名員工，被控銷售用於生產芬太尼的化學品，並提供生產芬太尼的配方和前體化學品，以助提高產量。經查，其中一間公司疑利用社交媒體在美國和墨西哥宣傳芬太尼原料，並使用虛假清關文件和標籤，透過海空渠道運送化學品。 

商務部反對美國制裁 批美轉嫁芬太尼治理不力責任

涉製假芬太尼 美國制裁中國、墨西哥17個實體及個人 

美國司法部長加蘭表示，被起訴的公司及員工合謀生產致命的芬太尼，並在美國分銷，其中一間被起訴的中國化學公司販運超過200公斤化學原料到美國，可以製成50公斤芬太尼，劑量足以殺死2500萬名美國人。他強調，這次起訴是要表明美國正加大力度打擊芬太尼生產及販運。

中國駐美大使館譴責美國此舉是精心策劃的誘捕行動，嚴重侵犯相關企業和個人的合法權利，批評美方長臂管轄，為中美禁毒合作製造更多障礙。 

責任編輯：易燕丹

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