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李強晤法國參議長 強調增進相互理解和友誼

國情動向 12:06 2023/06/24

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國務院總理李強在巴黎小盧森堡宮會見法國參議長拉爾歇。李強表示，中國式現代化建設將為法國企業提供巨大機遇，冀雙方全面加強人文交流，增進相互理解和友誼。

李強表示，中法建交近60年來，兩國關係歷經國際風雲變幻考驗，始終走在中國同歐洲國家關系前列。面對百年未有之大變局，雙方要堅持建交初心，共同推動中法關係深入發展。中方願同法方一道，鞏固傳統產業合作，積極開拓綠色發展等新合作領域，開展三方合作。中國式現代化建設將為法國企業提供巨大機遇。明年是中法建交60周年暨文化旅遊年和巴黎奧運年，雙方要以此為契機全面加強人文交流，增進相互理解和友誼。

李強指出，中法立法機構曾為兩國關係發展發揮了積極作用。中方願密切兩國立法機構往來，加強對話和立法經驗交流，為兩國務實合作提供更好法律保障和政策支持，共同應對全球性挑戰。歡迎法國參議員多到中國走一走、看一看，推動兩國地方繼續發揮地域特色、挖掘合作潛力，拉緊兩國友好交往紐帶。

拉爾歇表示，法中都珍視主權，獨立自主，兩國關係充滿活力。明年法中將迎來兩國建交60周年暨文化旅遊年，法中關係呈現更加光明的前景。法方願深化法中關係。法參議院希望充分發揮法中友好小組作用，盡快重啟法參議院同中國全國人大的交流。

李強晤馬克龍 鼓勵中國企業赴法投資

李強晤歐洲理事會主席米歇爾 冀用合作化解疑慮

李強唔法國總理 指中歐合作不受制於第三方（更新版）

責任編輯：易燕丹

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