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北京現史上首次40℃「三連擊」 持續高溫催生防曬商機

社會熱點 15:58 2023/06/24

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中國北方迎來最熱6月天，北京連續3日錄的40℃或以上高溫。防曬用品的熱度隨著氣溫一路上揚。除了防曬霜、防曬噴霧之外，防曬衣、防曬帽、冰絲袖套、防曬口罩等「物理防曬」裝備賣得火爆。

中央氣象台今早6時繼續發布高溫橙色預警。預計今日白天到夜間，京津冀地區、山東、內蒙古等地的高溫天氣還將在37℃以上，局地超過40℃。其中，北京南郊觀象台今日下午近2時氣溫衝上40℃，是該站觀測史上首次連續三天氣溫超40℃。

北方高溫自6月20日發展以來，氣溫迅速攀高，北京、天津、河北、山東等地已有21個國家站的日最高氣溫突破歷史極值，其中天津大港、北京湯河口氣溫達到41.8℃，37℃以上的高溫影響面積約為45萬平方公里，40℃以上的影響面積為10萬平方公里。預計北方此輪高溫天氣明後兩天（25至26日）會短暫減弱一些，但從下周二（27日）起，高溫還將再度發展，並將持續至本月底。

報告料國內防曬衫市場規模將達742億元

財聯社報道，內地多個服裝品牌都將防曬衣都擺在門市最顯眼的位置，主流售價在100至700元（人民幣，下同）區間，競爭多集中在款式、面料、功能、場景上。

北方持續高溫 京津冀多地超40℃兼刷新紀錄

多地持續高溫 有「熱射病」患者器官衰竭死亡

「一般4月底開始到9月份是防曬衣的高峰，今年生意每個月都比去年好。」主打太陽傘、防曬服的品牌蕉下，其工作人員說，「今年我們擴充了一百多個SKU，而且在面料上做了升級。顧客一般最在意的是面料和材質，是不是輕薄、透氣、涼感等，也會看防曬指數。」

銀泰百貨表示，5月以來，高溫天氣疊加618購物節促銷，防曬類商品中的防曬衣銷售按年增長71%；遮陽帽遮陽傘等具備遮陽功能的用具銷售按年增長174%，其中遮陽帽賣出近5萬件。

華經產業研究院報告提到，國內防曬服飾的市場規模從2016年的459億元增至2022年的675億元，年復合增長率為5.9%，預計2023年市場規模將達到742億元。

責任編輯：易燕丹

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