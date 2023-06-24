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端午全國發送旅客預計超1.4億人次 國內門票訂單較2019年翻倍

社會熱點 17:24 2023/06/24

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內地端午假期最後一日，多地迎來返程客流高峰。有旅遊平台總結稱，今年端午假期國內門票業務等訂單量較2019年同期已翻倍，「鬆弛感」旅行火熱，成為旅遊市場的主要亮點。

交通運輸部消息稱，今年端午假期（22日至24日），全國鐵路、公路、水路、民航預計共發送旅客1.4億人次，比2019年同期下降22.8%，比2022年同期增長89.1%。其中，鐵路預計發送旅客4326萬人次，比2019年同期增長12.8%，比2022年同期增長150.2%；民航預計發送旅客534萬人次，比2019年同期增長3%，比2022年同期增長287%。

「鬆弛感」旅行火熱

攜程發布2023端午假期旅行總結。從數據來看，部分旅遊業態的恢復進展已超過疫情前水平，其中國內門票業務等訂單量較2019年同期已翻倍。「鬆弛感」旅行火熱、長線遊熱度提前、避暑旅遊達到新高度等成為今年端午假期旅遊市場的主要亮點。

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和五一報復性出遊潮中湧現的「特種兵」模式不同，許多遊客開始回歸享受生活的旅行狀態，以「悅己」為首要目標，追求「鬆弛感」旅行。

以近期爆火的貴州「村超」為例，接地氣的現場氛圍、招待遊客住自己家的本地村民、熱情洋溢的民俗特色表演，都是讓遊客能鬆弛下來的主要原因。而比賽舉辦地榕江縣在這個端午假期吸引大批遊客，當地酒店訂單按年增長超11倍，部分酒店甚至在接下來的連續幾個周末都已被訂滿。

攜程研究院戰略研究中心高級研究員沈佳旎認為，今年端午成為名副其實的「五年來最火端午」，為旅遊市場重新步入增長軌道的第一個半年畫上了圓滿的句號。同時，由於今年端午臨近暑期，在親子、畢業生等群體的帶動下，暑期旅遊市場將提前開啟，釋放積蓄已久的旅遊消費潛力。

責任編輯：易燕丹

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