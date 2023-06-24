寧夏燒烤店爆炸 | 4名犯罪嫌疑人被刑拘 銀川開展一個月整治行動

寧夏銀川燒烤店燃氣爆炸事故4名犯罪嫌疑人，已被以涉嫌重大責任事故罪採取刑事拘留強制措施。

據新華社，這4人分別為：涉事燒烤店經營者馬某某、股東張某某、股東劉某、店長索某某。此前，公安部門已依法對涉事燒烤店經營者、股東、店長和工作人員等9人扣留調查，並凍結其資產。其他相關人員正在接受調查中。

另外，燃氣爆炸事故發生後，銀川在全市範圍內開展為期一個月的公共安全隱患排查整治專項行動，主要圍繞涉及水電油氣、槍爆危險物品、寄遞物流、大型活動、道路交通等安全風險和安全隱患進行。

寧夏燒烤店氣爆31死7傷 習近平下令全力救治及追責

寧夏燒烤店爆炸 | 銀川開展安全整治行動 市圖書館存重大隱患急關閉

專項行動嚴格按照「全覆蓋、零容忍、嚴執法、重實效」的總體要求，全面深入細致排查整治涉及公安安全領域各類安全隱患，堅決消除槍支彈藥、民用爆炸物品、煙花爆竹、劇毒、易制爆危險化學品、大型群眾性活動、治安重點單位、公交安全隱患等7項治安監管公共領域內的安全隱患。同時全面開展道路交通安全大排查大整治工作，對各類交通運輸企業司乘人員廣泛開展安全教育。

央視新聞報道，截至目前，銀川全市公安機關出動警力546人次，檢查 「九小場所」（即小學校或幼兒園、小醫院、小商店、小餐飲場所、小旅館、小歌舞娛樂場所、小網吧、小美容洗浴場所、小生產加工企業的總稱）1165家，發現安全隱患765處，責令現場整改73處，下發責令限期整改通知書692份，查處各類交通違法行為1124宗。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁