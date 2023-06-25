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內地端午旅遊成績單：與2019年相比 遊客更多花錢更少

經濟脈搏 15:03 2023/06/25

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端午假期（6月22日至24日）成績單出爐，全國國內旅遊出遊1.06億人次，恢復至2019年同期的112.8%；實現國內旅遊收入373.10億元（人民幣，下同），恢復至2019年同期的94.9%。

官方公布，經文化和旅遊部數據中心綜合測算，全國國內旅遊出遊1.06億人次，年增32.3%，恢復至2019年同期的112.8%；實現國內旅遊收入373.10億元，年增44.5%，恢復至2019年同期的94.9%。

據「去哪兒」平台數據，端午機票、酒店價格均較「五一」長假期間下降2到3成，但平均支付價格並未等比下降，顯示民眾願意住得更好一點，玩得更輕鬆一點。

內媒指出，隨著民航、郵輪、酒店、餐飲等穩步恢復，以及簽證和口岸通關政策的便利化，端午節假期入出境旅遊達到了2020年以來的峰值。中國旅遊研究院院長戴斌表示，如果說「五一」假期是國內旅遊市場全面復甦的轉折點，那麼端午節假期則是入出境市場復甦的里程碑。

端午節 | 內地端午檔票房突破2億 高於去年

端午全國發送旅客預計超1.4億人次 國內門票訂單較2019年翻倍

責任編輯：尹航

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