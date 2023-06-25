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印度將從美國採購無人機 為關注中國動向？

國情動向 15:23 2023/06/25

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印度總理莫迪日前訪美，宣布印度將從美國採購無人機。《華爾街日報》指，此次採購表明，印度加強了對印中邊境地區的密切關注。

印度加強對印中邊境地區的關注

印度計劃購買升級版MQ-9B無人機，交易規模約為30億美元。美國和印度上周四（22日）宣布了這項協議。

據印度官員稱，作為協議的一部分，預計印度將獲得約30架MQ-9B高空無人機，該機型將是SeaGuardians和SkyGuardians的混合體。其中一些無人機將在印度組裝，並配備武器。這些官員說，其中大約一半MQ-9B預計將交給印度海軍，其餘將由印度陸軍和空軍用於監視。

值得一提是，直到幾年前，印度還主要依靠人工巡邏來監視有爭議的邊界。但隨著中印邊境問題持續緊張，雙方增加了在邊境部署的軍隊、武器和監控設備的數量。

中印舉行邊境事務磋商會議  同意加快解決邊界西段等問題

中印外長會晤 秦剛：要推動邊境局勢進一步降溫緩和

《華爾街日報》指，此次採購表明，印度加強了對印中邊境地區的密切關注，在這個地區，印度面臨著一個裝備精良的強大對手。幾十年來，中國在中方一側發展的基礎設施要好得多，這給中國士兵提供了巨大的優勢，而且這種建設活動還在繼續。

美國和印度還達成了一項在印度製造通用電氣公司（General Electric Co., GE）噴氣式戰鬥機引擎的協議。該協議將向印度提供高度敏感的軍事技術，可用於印度的下一代戰機，美國的F/A-18戰鬥機使用的就是同款引擎。

莫迪在訪美前接受《華爾街日報》採訪時表示，印美兩國的互信已經達到前所未有的水平，他還稱，國防合作是雙方夥伴關係的關鍵支柱。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）上周表示，他認為莫迪此次對美國事訪問將標誌著印美關係進入轉型時刻，沙利文還稱，中國帶來的挑戰是促使印美關係日益密切的關鍵因素之一。

報道指出，雖然印度不是美國的安全盟友，但兩國都非常不信任中國。這意味著印美之間會在情報共享、武器銷售和共同生產武器等領域加強合作。

加強中印邊境戰力 印軍據報訂Iron Man式飛行背包

中印軍隊邊境肉搏新片曝光（有片）

責任編輯：尹航

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