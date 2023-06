美國國務卿布林肯表示,他認同總統拜登指中國國家主席習近平「獨裁者」的言論,並說美中雙方都會說或做出一些對方不喜歡的事,持續溝通可解決分歧。

布林肯在哥倫比亞廣播公司(CBS)周日(25日)播出的節目中表示,拜登的說話通常都很坦誠和直率,關於習近平的形容,「他說得很清楚,代表我們所有人(He speaks clearly, and he speaks for all of us.)。布林肯提到,他訪華時曾向中國官員表明,美國會繼續說或做一些中國不喜歡的事,反之亦然。

他重申,美中有義務負責任管理兩國關係,以確保深刻分歧不會演變成衝突,他訪華目的就是為兩國關係帶來更大穩定性。

另外,美國與歐盟高層外交官員關會,討論中國等議題,強調要保持與北京的渠道,同時加強自身經濟韌性,包括去風險,在關鍵原料上減少過度依賴。

責任編輯:陳建錫