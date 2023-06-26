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北京據報向布林肯摸底 冀美國在台灣大選問題上配合

國情動向 09:58 2023/06/26

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《華爾街日報》引述消息人士指，明年1月台灣大選是美國國務卿布林肯本次訪華的重點議題，北京方面表達了對民進黨執政的擔憂，並嘗試爭取美方合作。

報道指，北京關於台灣問題的提問，是布林肯兩天訪華之行中一個主要的討論點。中方官員試圖了解美國對台灣大選的興趣，並問布林肯美國在此事上是否存在既得利益，美國是否將民進黨視為朋友。中方官員又暗示，民進黨候選人賴清德的政治立場，可能加劇台海緊張局勢，同時進一步損害中美關係。

中方官員顯然希望能夠爭取美國合作，他們用了美國前總統喬治布殊作為例子，提到後者2003年時向陳水扁作出警告，要求台當局不要激起台獨情緒。

布林肯則重申了美國立場，說美方在台灣選舉期間將不偏不倚，不支持對選舉過程進行任何干預。

報道指，這凸顯出台灣處於美中緊張關係的中心，隨著拜登因下屆總統大選而面臨的壓力增加，需對中國採取更強硬態度，台灣大選則可能新的角力點。

近期台灣多個機構的民調顯示，民進黨賴清德以超過30%的支持度領先，民眾黨柯文哲緊隨其後，而國民黨侯友宜則被兩人大舉拋離。

責任編輯：陳建錫

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