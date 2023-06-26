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「中國10億人沒坐過飛機」 為何再次掀起話題？

經濟脈搏 15:00 2023/06/26

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（四川）宜賓五糧液機場的航站樓落地窗前，總是站著一群人。不管男女老少，大家伸著頭，背著手，目光朝著一個方向，那就是飛機。每當有飛機滑到停機位上，玻璃前聚集的人就明顯變多，大家不願意坐著，都要來看看這個新奇的大傢伙......像宜賓五糧液機場這樣的地方並不少，一個流傳已久的說法是：有10億中國人沒有坐過飛機。

內媒《財經》發表文章指出，10億人的數字沒有權威出處，但根據統計，在出行需求旺盛的2016至2020年，剔除同一旅客多次乘機的情況，全國僅約3.4億人乘坐過飛機，因此該個說法並不誇張，也得到業內認可。中國人均坐飛機次數低於全球平均水平，平均每兩個中國人，一年只有一次坐飛機的機會。

文章歸納了兩個原因，一是中國民航地區發展不均衡，東部省市佔全國旅客吞吐量一半左右，而其餘地區的中小型機場往往航線少、可選航班時段少、通航城市有限，二是中小城市的中低收入群體，並不能立刻為這些機場創造出相應的民航出行需求，以人均可支配收入3.2萬元的宜賓為例，飛機仍是稀罕物件。

放眼全球，中國每百人坐飛機出行的人數只有30.2，而美國為112.1。

事實上，「10億中國人沒有坐過飛機」的說法在2019年時已有專家提出過，這次《財經》加入一些數據重新報道，在內地再次引發討論，一來是當年中國仍未全面建成小康社會，二來是近年經濟低迷和就業困難，令人反思底層百姓收入問題。中金公司年初報告提到，中國收入不到2000元的有9.6億人。

不過，亦有相當一部分網民認為沒甚麼大不了，稱宣飛機座位窄、噪音大，體驗還不如高鐵。盡管數字可能真實無誤，但也不能全面反映中國近年的發展。

責任編輯：陳建錫

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