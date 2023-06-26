官媒：居民信心待提升 需完善政策促消費

內地端午消費偏弱，官媒評論指，當前居民消費能力和信心仍待提升，要多舉措釋放消費潛力，多渠道增加城鄉居民收入，完善消費促進政策和稅收制度。

今年端午連假（22日至24日）全國共1.06億人次出遊，按年增長32.3%，比疫前高出12.8%，但總消費僅370億元人民幣，才達到疫前的94.9%。

國務院旗下《經濟日報》發表評論文章指，當前國內消費市場總體上延續恢復態勢，必須堅定不移實施擴大內需戰略，通過各種舉措恢復和擴大消費。首先，要多舉措釋放消費潛力，多渠道增加城鄉居民收入，建立和完善擴大居民消費的長效機制，並通過合理增加消費信貸，使消費潛力充分釋放出來。

其次，要培育新型消費，創新消費場景，以科技賦能引領新型消費發展，推動城市商業基礎設施升級，以縣城為中心提高縣域消費供給能力，加快建設數字化新型流通設施。同時也需要完善消費促進政策，強化消費者權益保護，優化擴大消費的相關稅收制度，完善消費金融制度。

另外，要積極發揮民營企業在恢復和擴大消費中的作用，特別要在優化營商環境、培育壯大經營主體上下功夫出實招，提高供給體係對需求升級的適配性，以高質量供給引領和創造新需求。民企也需要在優化供給、創造需求上多探索，積極打造特色品牌，推動供需在更高水平上實現良性循環。

文章指，中國14億多人口蘊含巨大的消費需求，消費結構升級總體趨勢也沒有改變，當前正在向「從有到好」升級，牢牢把握持續擴大消費具有的諸多有利因素，保持消費增長態勢將繼續下去。

責任編輯：陳建錫