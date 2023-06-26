  • 31°C
香港時間 : 2023626日 (週一) 15:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

官媒：居民信心待提升 需完善政策促消費

經濟脈搏 10:59 2023/06/26

分享：

分享：

內地端午消費偏弱，官媒評論指，當前居民消費能力和信心仍待提升，要多舉措釋放消費潛力，多渠道增加城鄉居民收入，完善消費促進政策和稅收制度。

今年端午連假（22日至24日）全國共1.06億人次出遊，按年增長32.3%，比疫前高出12.8%，但總消費僅370億元人民幣，才達到疫前的94.9%。

國務院旗下《經濟日報》發表評論文章指，當前國內消費市場總體上延續恢復態勢，必須堅定不移實施擴大內需戰略，通過各種舉措恢復和擴大消費。首先，要多舉措釋放消費潛力，多渠道增加城鄉居民收入，建立和完善擴大居民消費的長效機制，並通過合理增加消費信貸，使消費潛力充分釋放出來。

其次，要培育新型消費，創新消費場景，以科技賦能引領新型消費發展，推動城市商業基礎設施升級，以縣城為中心提高縣域消費供給能力，加快建設數字化新型流通設施。同時也需要完善消費促進政策，強化消費者權益保護，優化擴大消費的相關稅收制度，完善消費金融制度。

另外，要積極發揮民營企業在恢復和擴大消費中的作用，特別要在優化營商環境、培育壯大經營主體上下功夫出實招，提高供給體係對需求升級的適配性，以高質量供給引領和創造新需求。民企也需要在優化供給、創造需求上多探索，積極打造特色品牌，推動供需在更高水平上實現良性循環。

文章指，中國14億多人口蘊含巨大的消費需求，消費結構升級總體趨勢也沒有改變，當前正在向「從有到好」升級，牢牢把握持續擴大消費具有的諸多有利因素，保持消費增長態勢將繼續下去。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
經濟 人口 中國

上一篇文章

內地百城新樓庫存按月五連降 近七成去化仍需時

下一篇文章

內地端午旅遊成績單：與2019年相比 遊客更多花錢更少
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

在岸人幣大跌逾400點跌破7.15 市場期待新一輪刺激政策
在岸人幣大跌逾400點跌破7.15 市場期待新一輪刺激政策
疫後首個618收官未披露銷售額 專家：中國消費仍疲軟
疫後首個618收官未披露銷售額 專家：中國消費仍疲軟
花旗報告：中國或在7月底政治局會議前推出更多刺激政策
花旗報告：中國或在7月底政治局會議前推出更多刺激政策
美光：中國禁令或使半數在華收入不保
美光：中國禁令或使半數在華收入不保
華為據報要30間日企付專利費 企業員工幾人到百人不等
華為據報要30間日企付專利費 企業員工幾人到百人不等
內地6月LPR下調10基點
內地6月LPR下調10基點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款