  • 30°C
香港時間 : 2023626日 (週一) 11:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國官方審計報告揭露：穩崗補貼被騙取 失業補助被侵占

社會熱點 11:19 2023/06/26

分享：

分享：

國務院主管審計工作的組成部門審計署公佈，在民生問題審計結果方面，發現穩崗補貼被勞務派遣公司滯留截留和騙取等現象，以及失業補助被侵占等問題。

去年政府赤字26500億元 與預算持平

今天（26日）上午，審計署受國務院委托，向全國人大常委會報告了2022年度中央預算執行和其他財政收支的審計情況。報告顯示，2022年，中央一般公共預算收入總量107552.14億元（人民幣，下同）、支出總量134052.14億元，赤字26500億元，與預算持平。

在中央部門預算執行方面，2022年，重點審計的41個部門及所屬188家單位收到的財政預算撥款2285.59億元，發現各類問題金額109.85億元，審計結果表明，部門本級預算執行總體相對規範，但所屬單位仍問題多發。存在利用部門職權或行業資源違規牟利、收費或轉嫁攤派等問題，金額達6.19億元。

審計發現失業補助被侵占等問題

圍繞社會普遍關注的促進就業、住房租賃、城鄉義務教育、鄉村振興等方面，報告中公布了民生問題審計結果。

在促進就業資金審計方面，審計署重點審計了24省市和新疆生產建設兵團83個地區，發現穩崗補貼被勞務派遣公司滯留截留和騙取等現象，此外，還存在部分地方職業技能培訓弄虛作假；以及失業補助被蠶食等問題。

內地青年失業新出路：當全職兒女 專家憂社會消費降級

在住房租賃資金審計方面，發現違規利用公租房抵押融資的問題，涉及金額157.5億元。

審計署還對城鄉義務教育補助經費進行了審計，發現7省教育部門及45所學校違規收取贊助款10.05億元。4省308所學校違規收取補課費、強制學生購買電腦等9131.2萬元。7省10所民辦學校實際控制人通過違規分紅、關聯交易等轉移學校資金9.42億元；

在鄉村振興方面，部分項目出現經營虧損、種養殖成活率低及設施閑置廢棄等問題，涉及幫扶資金71.72億元。

內媒：在中國 10億人沒坐過飛機

內地5月青年失業率20.8%創新高 國統局：逾600萬人待業

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
失業 就業 補貼 審計署 審計 人大常委 中國

下一篇文章

寧夏燒烤店爆炸 | 4名犯罪嫌疑人被刑拘 銀川開展一個月整治行動
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

蓋茨談中國行：期待探索新的合作和創新機遇
蓋茨談中國行：期待探索新的合作和創新機遇
內地防汛四級嚮應範圍擴至8省 國家防總加派工作組指導工作
內地防汛四級嚮應範圍擴至8省 國家防總加派工作組指導工作
中國球迷衝球場抱美斯 遭行拘且被禁觀賽一年（有片）
中國球迷衝球場抱美斯 遭行拘且被禁觀賽一年（有片）
韓媒︰山東泰山南韓外援孫準浩涉受賄被逮捕
韓媒︰山東泰山南韓外援孫準浩涉受賄被逮捕
內地學者：中國月入3千達中等收入 逾6成人口屬低收入人群
內地學者：中國月入3千達中等收入 逾6成人口屬低收入人群
人均50多萬Bonus 華為豪擲720億分給14萬員工
人均50多萬Bonus 華為豪擲720億分給14萬員工
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款