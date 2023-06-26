中國官方審計報告揭露：穩崗補貼被騙取 失業補助被侵占

國務院主管審計工作的組成部門審計署公佈，在民生問題審計結果方面，發現穩崗補貼被勞務派遣公司滯留截留和騙取等現象，以及失業補助被侵占等問題。

去年政府赤字26500億元 與預算持平

今天（26日）上午，審計署受國務院委托，向全國人大常委會報告了2022年度中央預算執行和其他財政收支的審計情況。報告顯示，2022年，中央一般公共預算收入總量107552.14億元（人民幣，下同）、支出總量134052.14億元，赤字26500億元，與預算持平。

在中央部門預算執行方面，2022年，重點審計的41個部門及所屬188家單位收到的財政預算撥款2285.59億元，發現各類問題金額109.85億元，審計結果表明，部門本級預算執行總體相對規範，但所屬單位仍問題多發。存在利用部門職權或行業資源違規牟利、收費或轉嫁攤派等問題，金額達6.19億元。

審計發現失業補助被侵占等問題

圍繞社會普遍關注的促進就業、住房租賃、城鄉義務教育、鄉村振興等方面，報告中公布了民生問題審計結果。

在促進就業資金審計方面，審計署重點審計了24省市和新疆生產建設兵團83個地區，發現穩崗補貼被勞務派遣公司滯留截留和騙取等現象，此外，還存在部分地方職業技能培訓弄虛作假；以及失業補助被蠶食等問題。

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在住房租賃資金審計方面，發現違規利用公租房抵押融資的問題，涉及金額157.5億元。

審計署還對城鄉義務教育補助經費進行了審計，發現7省教育部門及45所學校違規收取贊助款10.05億元。4省308所學校違規收取補課費、強制學生購買電腦等9131.2萬元。7省10所民辦學校實際控制人通過違規分紅、關聯交易等轉移學校資金9.42億元；

在鄉村振興方面，部分項目出現經營虧損、種養殖成活率低及設施閑置廢棄等問題，涉及幫扶資金71.72億元。

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責任編輯：尹航

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