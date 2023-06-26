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內地百城新樓庫存按月五連降 近七成去化仍需時

經濟脈搏 12:03 2023/06/26

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易居研究院發布《百城住宅庫存報告》指，二季度新樓交易全面承壓之下，該院監測的100個城市庫存量不增反降，截至5月底，新建商品住宅庫存總量50,505萬平方米，按月減少0.6%，按年減少3.6%，分別連續5個月及4個月下降。但其中68個城市去化週期仍超14個月，反映銷售狀況較為困難。

報告指，100個城市新建商品住宅庫存面積按一線城市、二線城市、三四線城市分類，分別為0.31億平方米、2.5億平方米、2.23億平方米，按月增速分別為-1.4%、-0.5%、-0.5%，按年增速分別為1.8%、-5.2%、-2.5%。

肇慶、瀋陽、中山、長春和蘇州等城市的庫存有所下降，特別是去化存在困難及面臨保交付壓力的鄭州，庫存按年下降17%。

同時，多數城市仍面臨去化週期長的問題，海口、深圳、合肥和三亞等重點城市庫存按年增速較高，其中原因各不相同，部分和相關城市重啟開發投資工作有關，如海口和三亞；以深圳為代表的部分城市新盤供應加大帶了庫存上升，也有部分城市或和市場交易略疲軟等因素有關。

該院認為，目前各類購房政策中，首套房的購房政策最為寬鬆。預計接下來在既有的限購、限貸等政策鬆綁基礎上，對於首套房的認定標準會進一步放寬。三季度唯有把房企和購房者兩端的工作做到位，供求關係才會更加平衡，包括庫存和庫存去化週期等指標才會具備健康可持續狀態。

責任編輯：陳建錫

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經濟 三亞 蘇州 中山 長春 瀋陽 深圳

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