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中指院：6月主要樓市成交面積按年降44% 宅地推出量減三成

經濟脈搏 12:22 2023/06/26

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中指研究院26日發表報告指，6月13個主要城市樓市成交面積按月上升18.5%，按年下降44.2%。受總體供求回落影響，住宅地推出量按年降逾三成。

報告指，當月一線城市成交面積整體按月上升8.6%，按年下降27%。按月看，北京、上海上升13.3%及18.9%，廣州、深圳下降4.5%及6.8%。按年看，北上廣深全線下降，其中，廣州降幅最高，達48.5%；北京、深圳降幅大致相當，分別為24.8%和24.6%，而上海表現較佳，下降7.9%

二線代表城市成交面積按月上升25.3%，按年下降48.5%。其中，青島按月升幅最高，為122.9%，武漢按月跌幅最高，為44.0%。三線代表城市成交量按年按月均上升，升幅分別為1.5%、20%，其中揚州按升幅最大，為25.5%。另外，該院監測的8個代表城市，庫存面積按月整體上漲1.31% 。

土地市場方面，宅地推出量按年降逾三成，成交量價齊跌，一線城市成交量降近四成。房企拿地城市集中在北京、重慶、廣州、蘇州、南昌等城市。

另外，易居研究院25日亦發表報告指，6月多地新樓市場熱度不高，50個重點城市新建商品住宅成交面積預計按年下跌逾兩成，按月跌約一成。

自二季度以來，房地產市場明顯明顯，購房者置業情緒偏弱。當月前三周，50個城市中有31個城市新房成交量低於上月同期，多地市場降溫。樓市交易熱度不高，618期間各地售樓處反饋新樓盤促銷活動競爭激烈，端午節假期南方暴雨、北方高溫的情況，也對房地產市場修復形成一定擾動。

責任編輯：陳建錫

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