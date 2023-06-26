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愛國主義教育法草案首提審 涉港部分有針對性規定

社會熱點 12:35 2023/06/26

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《中華人民共和國愛國主義教育法（草案）》今日（26日）首次提請全國人大常委會審議，該法在涉及港澳台人士部分將有針對性的規定。

全國人大常委會召開 將審議對外關係法等草案

央視報道，草案在規定面向全體公民開展愛國主義教育的同時，突出學校和家庭對青少年和兒童的教育，並對公職人員、企業事業單位職工、村居民、代表性人士、教職人員和信教群眾、港澳台同胞和海外僑胞等不同群體的愛國主義教育，分別作出針對性規定。

草案還規定，網絡信息服務提供者應加強網絡內容建設，製作、傳播體現愛國主義精神的網絡信息，開發、運用新平台新技術新產品，生動開展網上愛國主義教育活動。

全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉25日指，該法以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，深入總結「新時代愛國主義教育」實施經驗，堅持愛國、愛黨、愛社會主義相統一，把把維護祖國統一和民族團結作為著力點，把實現中華民族偉大復興的中國夢作為鮮明主題，遵循愛國主義教育規律。

其內容包括幾方面，分別規定愛國主義教育的內涵目標、指導思想和總體要求，愛國主義教育的領導體制、工作原則和教育內容，以及主管部門工作職責。

責任編輯：陳建錫

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