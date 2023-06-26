▲ 瓦格納叛變怎影響中俄？專家：俄羅斯確定成為中國小弟

俄羅斯瓦格納集團叛變，事件離奇迅速平息，箇中迷霧未散。但外界至今普遍認為，瓦格納領袖普里戈任未能實現目標，「流放」白俄羅斯是大輸家。俄羅斯總統普京遭遇瓦格納籠裏雞作反，並要接受小夥伴白俄羅斯調停，加上定性叛亂誓言嚴懲後又從寬處理，強人形象受到一定損害，也是輸家。

對於瓦格納叛變會怎樣影響中俄關係，有專家形容，這次事件確定了俄羅斯是中國的小弟。

牛津大學中國現代歷史和政治教授Rana Mitter表示，中國會非常關切俄羅斯近期局勢，尤其可能會對俄羅斯武裝力量的團結程度，以及普京控制大局的能力提出新的質疑。

英國智庫皇家聯合研究所（RUSI）中國外交助理研究員Sari Arho Havren指出，中國領導人可能視俄羅斯出現瓦格納叛變，為一種嚴重的無能。「這次叛亂明顯損害了普京的聲譽，而其主要後果，是俄羅斯權力架構會予人脆弱之感。」

《莫斯科時報》（Moscow Times）提及，普京花了多年時間建立和中國的關係，並日益依賴中國的政治和貿易支持，兩國領導人以「朋友」相稱，並強調兩國關係沒有上限，不過實際上，中國一直小心避免向俄提供會觸發西方制裁的支持，而普京去年也承認，中方對俄羅斯在烏克蘭行動感到擔憂。

這次普里戈任因為不滿俄羅斯軍方高層在俄烏戰爭中的表現而叛亂，並一度率部在幾乎沒有抵抗下佔領俄烏戰爭大後方，頓河畔羅斯托夫的俄軍機關，甚至長驅直入逼近莫斯科，分析認為，事件會令中俄關係進一步向中方傾斜。

咨詢公司J.S. Held常務董事兼政治風險主管Livia Paggi說：「事件固定了俄羅斯作為（中俄關係）小夥伴的地位。俄羅斯本來就依賴中國，例如在石油和天然氣銷售方面。現在更是如此，毫無疑問。」

中國外交部周日（25日）表示，瓦格納集團事件是俄羅斯內政；作為友好鄰邦和新時代全面戰略協作夥伴，中方支持俄羅斯維護國家穩定，實現發展繁榮。

外交部：瓦格納事件是俄內政 中方支持俄維護國家穩定

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責任編輯：連兆鋒