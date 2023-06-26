  • 31°C
香港時間 : 2023626日 (週一) 15:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

瓦格納叛變怎影響中俄？專家：俄羅斯確定成為中國小弟

國情動向 14:39 2023/06/26

分享：

分享：

瓦格納叛變怎影響中俄？專家：俄羅斯確定成為中國小弟

俄羅斯瓦格納集團叛變，事件離奇迅速平息，箇中迷霧未散。但外界至今普遍認為，瓦格納領袖普里戈任未能實現目標，「流放」白俄羅斯是大輸家。俄羅斯總統普京遭遇瓦格納籠裏雞作反，並要接受小夥伴白俄羅斯調停，加上定性叛亂誓言嚴懲後又從寬處理，強人形象受到一定損害，也是輸家。

對於瓦格納叛變會怎樣影響中俄關係，有專家形容，這次事件確定了俄羅斯是中國的小弟。

牛津大學中國現代歷史和政治教授Rana Mitter表示，中國會非常關切俄羅斯近期局勢，尤其可能會對俄羅斯武裝力量的團結程度，以及普京控制大局的能力提出新的質疑。

英國智庫皇家聯合研究所（RUSI）中國外交助理研究員Sari Arho Havren指出，中國領導人可能視俄羅斯出現瓦格納叛變，為一種嚴重的無能。「這次叛亂明顯損害了普京的聲譽，而其主要後果，是俄羅斯權力架構會予人脆弱之感。」

《莫斯科時報》（Moscow Times）提及，普京花了多年時間建立和中國的關係，並日益依賴中國的政治和貿易支持，兩國領導人以「朋友」相稱，並強調兩國關係沒有上限，不過實際上，中國一直小心避免向俄提供會觸發西方制裁的支持，而普京去年也承認，中方對俄羅斯在烏克蘭行動感到擔憂。

這次普里戈任因為不滿俄羅斯軍方高層在俄烏戰爭中的表現而叛亂，並一度率部在幾乎沒有抵抗下佔領俄烏戰爭大後方，頓河畔羅斯托夫的俄軍機關，甚至長驅直入逼近莫斯科，分析認為，事件會令中俄關係進一步向中方傾斜。

咨詢公司J.S. Held常務董事兼政治風險主管Livia Paggi說：「事件固定了俄羅斯作為（中俄關係）小夥伴的地位。俄羅斯本來就依賴中國，例如在石油和天然氣銷售方面。現在更是如此，毫無疑問。」

中國外交部周日（25日）表示，瓦格納集團事件是俄羅斯內政；作為友好鄰邦和新時代全面戰略協作夥伴，中方支持俄羅斯維護國家穩定，實現發展繁榮。

外交部：瓦格納事件是俄內政 中方支持俄維護國家穩定

中俄據報拆夥 中國商飛自研寬體機C929

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 中俄關係 中國 俄羅斯 普京

下一篇文章

夏季達沃斯論壇明揭幕 沙特據報派高級代表團來華
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

胡錫進稱中美外長「談得還不錯」 但談妥的能否落實待考驗　
胡錫進稱中美外長「談得還不錯」 但談妥的能否落實待考驗　
布林肯訪華難有成果？美國專家：最大希望在這裏
布林肯訪華難有成果？美國專家：最大希望在這裏
布林肯：美方不尋求在經濟上圍堵中國
布林肯：美方不尋求在經濟上圍堵中國
習近平晤布林肯 讚揚在具體問題上有進展「這很好」（有片）
習近平晤布林肯 讚揚在具體問題上有進展「這很好」（有片）
王毅晤布林肯 要求取消對華非法單邊制裁 放棄打壓中國科技
王毅晤布林肯 要求取消對華非法單邊制裁 放棄打壓中國科技
李強見德總統 指不合作是最大風險
李強見德總統 指不合作是最大風險
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款