河南龍頭房企建業地產正式違約 全面停止支付境外債

內地樓市未見起色，房企承壓。河南龍頭房企建業地產 （00832） 正式在公開市場違約，並宣布將暫停向所有境外債權人進行支付，集中資源保交付、保經營。

上週五（23日）晚，建業地產發布公告稱，即使集團竭盡全力，資金可能持續受壓，現金無法滿足履行當前和之後義務所需。

建業地產稱，2021年下半年以來，房地產行業宏觀環境發生巨大變化，公司之前已通過延長債務期限、改善現金流管理等方式增強流動資金狀況。但2023年二季度以來，房地產市場銷售持續疲軟，每月銷售逐漸惡化。銷售不及預期，公司流動資金緊張狀況正在加劇，境外兌付壓力持續增加。因此，建業地產未能在6月23日寬限期結束之前支付2024年到期的一筆境外債利息。

該公司並稱，將暫停向所有境外債權人進行支付，集中資源保交付、保經營。

在需求減退和購房者對房地產價格增長缺乏信心的情況下，內地房價5月份繼續下跌。政府去年推出房地產行業救援計劃，包括放寬購房限制，降低房貸利率和拓寬開發商的融資渠道。但這些措施尚未有效幫助這個陷入困境的行業好轉。

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責任編輯：尹航

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