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李強與越南總理會談 願加快「南海行為準則」磋商

國情動向 21:52 2023/06/26

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國務院總理李強今日在天津與來華的越南總理范明政會談，他強調，中方願同越方堅持通過對話協商管控分歧，推進海上務實合作，加快「南海行為準則」磋商，避免採取使形勢複雜化、擴大化的行動。

據央視新聞，李強表示，今年是中越建立全面戰略合作夥伴關係15周年。在習近平總書記和阮富仲總書記引領下，兩黨兩國關係發展保持良好勢頭。在複雜動盪的世界局勢中，我們要攜手構建更加緊密的命運共同體，在新起點上把雙邊關係推上新台階，為世界和平發展注入更多穩定性和正能量。

李強指出，中國願同越南做好戰略對接，以高質量共建「一帶一路」為主線，用好中越雙邊合作指導委員會機制，統籌推進執法安全、經貿投資、科教文衛等領域合作。雙方要加快商簽「一帶一路」和「兩廊一圈」對接合作規劃綱要。深入挖掘兩國鐵路運輸效能潛力，推進口岸開放升格和設施聯通。擴大農產品貿易、投資、能源等領域合作，增進文旅、教育、青年等領域交流。中方願同越方加強在聯合國等多邊事務中的協調配合，深化中國—東盟、瀾滄江—湄公河等框架內合作。

堅持通過對話協商管控分歧

李強強調，中方願同越方堅持通過對話協商管控分歧，推進海上務實合作，加快「南海行為準則」磋商，避免採取使形勢複雜化、擴大化的行動。

范明政表示，越方支持中方在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下全面建設社會主義現代化國家，願學習借鑑中方寶貴經驗，進一步深化越中全面戰略合作夥伴關係。越方堅定奉行一個中國政策，積極支持參與共建「一帶一路」倡議和全球發展倡議，願同中方深化經貿、投資、人文等領域合作，加強多邊協調配合，管控好分歧，實現共同繁榮。

會談後，兩國總理共同見證簽署海上合作等多項雙邊合作文件。

這是范明政首次正式對中國進行訪問，也是越南總理7年來的首次中國之行。這次也是中國健全新一屆領導班子後中越主要領導人首次面對面會晤。

責任編輯：袁瑋婧

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國防 地緣政治 外交 南中國海 李強 一帶一路 越南 習近平 東盟 貿易

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