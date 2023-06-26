A股節後震蕩下行 胡錫進宣告落場與內地股民「同悲喜」

端午節後首個交易日，A股低開後震蕩下行，三大股指均收跌逾1%，成為內地網民熱議話題，《環球時報》前總編輯胡錫進則發文宣告自己已開一個股票賬戶 正式進入中國股市。

胡錫進在微博發文指，老胡今天下午剛辦了件「大事」：我給自己開了一個股票賬戶，正式進入中國股市，成為 「股民老胡」。

胡錫進還表示，「從今往後，老胡加入進來，一起經歷市場行情的起落漲跌，成為中國股市悲喜交錯的一部分」。「老胡明天上午開始買股票，我會邊炒股邊學習，力爭少交學費。」

面對端午節旅遊收入的復甦緩慢，以及海外地緣政治等不利因素的影響，A股今日（26日）恢復交易後補跌。

滬深300指數早盤下跌1%，邁向連續第四日下跌，上證綜指在上周失守3200點後繼續下行。A股走弱的消息，今天一早也登上微博熱搜榜，詞條「A股」一度衝上熱搜榜前十名



有網民開玩笑說：「隔壁大國鬧騰了一圈，最終還是A股抗下了所有」「股民問禪師，俄羅斯兵變對全球股市啥影響？禪師回答，出了這麼大的事作為最有責任心的大國，我們A股港股肯定要買單的，作為最沒責任心的美國，肯定落井下石，美股要狂歡。」也有網民形容說，A股的表現堪比「慘絕人寰」、「一瀉千里」。

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人民幣在岸、離岸價跌穿7.23

責任編輯：袁瑋婧