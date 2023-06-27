李強晤世貿總幹事 稱支持自由貿易應對全球挑戰

國務院總理李強昨日（26日）在天津會見世貿總幹事伊維拉，李表示，多邊主義是應對全球性挑戰的必然選擇，所謂「降依賴」、「去風險」是把經貿問題政治化、意識形態化，不僅有違世貿組織倡導的自由貿易和非歧視的基本原則，也擾亂全球供應鏈安全穩定，最終阻礙世界經濟復甦進程。

李強表示，中國作為世貿最大的發展中成員，加入世貿20多年來始終維護以世貿為核心的多邊貿易體制，履行入世承諾，既發展了自己，也造福了世界。中方願同各方一道，支持多邊主義和自由貿易，反對單邊主義和保護主義，提升貿易投資自由化便利化水平，促進世界經濟復甦，更好應對全球性挑戰。

李強又表示，作為最大的發展中國家和負責任大國，中國將承擔與自身經濟發展水平和能力相符的責任義務，維護發展中國家合法權益。

伊維拉表示，世界經濟不應碎片化，「脫鉤」將損害全球經濟發展，單邊主義和保護主義違背全球化潮流。加入世貿以來，中國持續推進對外開放，支持多邊貿易體制，取得舉世矚目的發展成就。世貿贊賞中方為世貿第十二屆部長級會議取得成功作出的重要貢獻，期待與中方構建強有力的夥伴關系，為推進世貿組織改革、維護多邊貿易體制作出新的貢獻。

責任編輯：陳建錫