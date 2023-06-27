劉建超晤意大利工商界 稱加入「一帶一路」是正確決定

▲ 劉建超（左）遊說意大利續留「一帶一路」。（資料圖片）

中共中央對外聯絡部部長劉建超周日（27日）在米蘭與意大利工商企業界代表座談，劉表示，中意簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄是正確決定，希望兩國企業家堅定信心，推進中意全面戰略夥伴關係行穩致遠。意企代表表示，意中經貿合作前景廣闊，形容中國是意企進入亞洲的戰略基地。

劉建超表示，中意友好源遠流長，經貿合作不斷深化，把兩國緊緊聯繫在一起。中方讚賞意大利中國理事會基金會和意工商界人士長期以來為兩國戰略對接、務實合作發揮的積極作用，為中意、中歐合作注入的正能量。中意經貿合作基礎深厚、潛力巨大、前景廣闊，兩國企業家均對深化互利合作意願強烈。

中意簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄是一個正確的決定，既著眼當前，又放眼未來，有助於兩國提振合作信心，走出一條具有戰略性、前瞻性、互利性的合作道路，為世界各國建立合作夥伴關係網絡樹立榜樣。希望中意兩國企業家堅定信心，不斷開拓，合作共贏，推進中意全面戰略夥伴關係行穩致遠。

劉建超還應詢就中國現代化、人民幣國際化、對外開放政策、人員往來等問題闡述了立場。

意工商界人士表示，中國不僅是意企業投資興業的巨大市場，也是意企業進入亞洲的戰略基地；意大利既是中國企業互利合作的伙伴，也將成為中國企業進入歐洲的門戶。意中經貿合作發展迅速，前景廣闊。

當地華文媒體稱，意工商界人士在會上表明「堅定支持意中兩國續簽『一帶一路』合作文件」。中國駐米蘭總領事館新聞稿不見此話。

意大利是唯一加入「一帶一路」的七國集團（G7）成員國，但梅洛尼政府上台後，已多次放出有意退出「一帶一路」的風聲。意外長上周再表示，意方自2019年加入「一帶一路」以來，所得到的好處不多，正考慮續留是否符合國家利益。中國駐意大使回應，意方決定退出，將不利於中意互信與合作。

責任編輯：陳建錫