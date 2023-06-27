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人民幣中間價續下調 專家：匯率並未偏離合理區間

經濟脈搏 09:53 2023/06/27

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週二（27日）人民幣兌美元中間價報7.2098，下調42點，在岸價（CNY）與離岸價（CNH）現時均位於7.22水平，離岸價一度跌破7.24。分析指，近期盡管人民幣匯率波動有所增大，但並未偏離合理區間。

中金公司研報指出，當前經濟預期、美元指數等內外因素已開始發生積極變化，有利於人民幣匯率擺脫此前弱勢。不過，中美利差倒掛，以及季節性購匯等負面因素仍存。因此，預計人民幣匯率在未來可能會經歷一段低位企穩築底的時間。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析稱，近期盡管人民幣匯率波動有所增大，但從宏觀經濟指標及國際收支基本保持平衡看，人民幣匯率並未偏離合理區間，市場情緒保持穩定，人民幣匯率彈性顯著增強。從內外環境趨勢看，繼續看多人民幣匯率走勢，下半年人民幣匯率有望繼續在合理均衡水平附近雙向波動。

人行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝曾在6月初的陸家嘴論壇上表示，向前看，中國經濟運行總體保持穩中上行的態勢，而一些市場機構則預測美國經濟可能面臨溫和衰退。同時，隨著美聯儲加息周期接近尾聲，美元走強較難持續，外溢影響有望減弱。總體看，中國外匯市場有望保持較為平穩的運行狀態。

A股節後震蕩下行 胡錫進宣告落場與內地股民「同悲喜」

責任編輯：尹航

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