人民幣反彈 消息指國有大行在離岸市場拋售美元

在經過昨日端午假期後首個交易日的大跌後，人民幣兌美元匯率反彈，在岸價（CNY）一度升至7.2062，離岸價（CNH）一度反彈超300點升至7.2142。消息人士指，國有大行在離岸外匯市場拋售美元，助緩人民幣跌勢。

今日中間價報7.2098，下調42點，繼續強於市場預期。在岸離岸人民幣明顯低開後均快速反彈，目前均在7.22附近。

有交易員表示，週一在岸價收盤前有大行持續拋售美元，以偏強價格收盤，為第二天的中間價打基礎。也有交易人士稱，包括中間價在內的監管維穩信號已較為明顯，但由於缺乏實質性利好因素，短期人民幣調整趨勢料延續，可能暫時無法扭轉本輪跌勢。

馬來亞銀行在報告中表示，離岸價關鍵支撐位在7.25附近，跌破該支撐位，將跌向7.3關口。

銀河證券在研報中指出，對比去年人民幣對美元貶值，此番全球地緣政治風險沒有根本性變化，而美元指數很難再回114的高位；國內已經走出疫情，雖然經濟復甦預期降低，但政策組合已陸續出台，內生性復甦也確實需要一定時間。因此即便近期有諸多因素推動人民幣匯率超調，但本輪人民幣對美元匯率很難再繼續突破。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析稱，近期盡管人民幣匯率波動有所增大，但從宏觀經濟指標及國際收支基本保持平衡看，人民幣匯率並未偏離合理區間，市場情緒保持穩定，人民幣匯率彈性顯著增強。從內外環境趨勢看，繼續看多人民幣匯率走勢，下半年人民幣匯率有望繼續在合理均衡水平附近雙向波動。

責任編輯：尹航

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