【神州快訊】「金港合作 @未來」專場推介活動在香港舉行

▲ 金華市委書記朱重烈在推介活動上致辭。

6月26日，浙江省金華市在香港舉行「金港合作 @未來」專場推介活動，現場共有11個重大經貿合作項目簽約，涉及影視文化、高端製造、經貿合作等領域。

金華是一座立足浙江、輻射長三角、鏈接全世界的樞紐城市，為浙江三大城市群、四大都市區之一。數據顯示，到金華觀光、探親和商務活動的香港遊客，最多時一年有近7萬人次。金華正圍繞創新深化、改革攻堅、開放提升，聚焦「打造國際樞紐城、奮進現代都市區」。金華市委書記朱重烈在致辭中表示，希望金華和香港兩地建立溝通協作機制，充分發揮互補優勢，構建更緊密的經貿關係，推動更有效的創新協作，深化更務實的產業合作，開展更深入的文旅交流，共同為推進中國式現代化作出更大貢獻。

在會上，香港行政會議召集人、香港新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀表示，浙江在相關領域的發展給香港以很大啟發，香港憑借在金融、商貿等領域的優勢，與金華有大量的合作機會。香港投資推廣署署理署長蔣學禮表示，香港投資推廣署將與金華市保持緊密的合作，通過舉辦不同的投資推廣活動，鼓勵更多金華企業利用香港作為「走出去」的平台，開拓海外業務。

推廣黃大仙文化 扶持港澳青年金華創業

金華是黃大仙故里，是祖庭所在地，香港是黃大仙文化走向世界的知名傳播地。這次推介會上，金華山黃大仙旅遊文化資源是重點推介內容之一。6月25日，金華和香港兩地圍繞黃大仙文化傳承、發展、推廣及價值運用等合作事項進行了深入交流，並簽訂了黃大仙文化交流合作意向書。雙方就籌建「世界黃大仙文化聯盟」達成初步共識，共同推進「黃大仙（傳說與信俗）文化」世界非物質文化遺產申報工作。

同時，會上正式發布金華「港澳青年·商貿實訓」創業就業支持計劃，主要面向45周歲及以下、具有本科學歷，且有志於從事交通物流、跨境電商、國際貿易等事業的港澳青年。每年將扶持逾300名港澳青年到金華創業就業。

▲ 金華「港澳青年·商貿實訓」創業就業支持計劃發布。

（材料由金華市投資促進中心、金華雙龍風景旅遊區管委會提供）