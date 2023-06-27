夏季達沃斯論壇開幕 李強：經濟全球化大勢未變 不應退回彼此孤立

夏季達沃斯論壇今日（27日）上午在天津開幕，國務院總理李強發表演說指，世界正處在歷史演變的十字路口，如缺乏有效溝通交流，容易產生偏見及成見。經濟全球化碰到很多回頭浪，不應退回過去的彼此孤立狀態。他批評西方 炒作降依賴、去風險是偽命題，強調中方 願與全球企業家共同支持自由貿易。

李強表示，當今時代不是一個單打獨鬥的時代，而是一個需要相互合作的時代， 既要消除有形的阻隔，更要消除人造的無形的阻隔。 有些人在炒作所謂的降依賴、去風險，一定程度上看這兩句話就是偽命題。如果說在某個產業鏈上有風險，也不能由政府或某一個組織說了算。企業最有發言權，政府不應越俎代庖。

中方堅決反對將經貿問題政治化，要共同維護全球產業鏈、供應鏈安全穩定暢通。開放共享中一定有競爭，這需要正確對待競合關係、妥善處理利益糾紛。經歷過衝突和動盪帶來的不安，應當更加珍視和平和穩定，和平穩定是發展和其他一切的根本前提。

李強又表示，擺在面前的全球性挑戰困難還有很多，像應對氣候變化、債務風險、增長緩慢，貧富差距等問題，現在是需要相互合作、相互借力的時代。 既要消除有形的阻隔，更要消除人造的無形的阻隔。全球性問題在加劇，局部衝突頻發，不穩定不確定成為常態。 重大危機面前，沒有任何國家可以獨善其身。

李強又談到中國經濟現狀，指在未來更長的時間內，中國將繼續為世界經濟復甦和增長提供強大動能。中國將在擴大內需潛力、激活市場活力等方面推出更多更務實更有效的舉措，中國經濟今年回升向好的態勢比較明顯，預計二季度增速快於一季度，有望實現年初確定的5%左右的經濟增長目標。中方願與全球企業家一道，堅定支持經濟全球化、維護市場經濟、支持自由貿易。