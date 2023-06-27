【神州快訊】2023港澳·浙江周在港開幕 浙港簽署合作協議

▲ 浙江省政府與香港特區政府簽署共同推進高質量發展合作協議。

6月26日下午，2023港澳·浙江周開幕式暨浙港攜手合作主題論壇於香港舉行。現場簽約儀式上，浙江省政府與香港特區政府簽署共同推進高質量發展合作協議。兩地政府部門和機構簽署投資推廣、教育、馬術運動3個領域的合作備忘錄。浙港雙方還簽署26個合作項目，涉及高端製造、信息技術、教育科技、商貿物流、金融保險、體育運動等領域。

同根同向同心 推動浙港合作續寫新篇章

浙江素有「魚米之鄉、絲茶之府、文物之邦、旅遊勝地」美譽。浙江省委書記易煉紅現場致辭表示，今日浙江厚植了高質量發展基礎，有產業完備、市場廣闊的無限機遇；激活了高水平創新引擎，有賽道領跑、制勝未來的無窮動能；塑造了高能級開放格局，有向海圖強、逐夢全球的無疆空間；繪就了高品質生活圖景，有詩畫之境、和美之樂的無盡嚮往；打造了高效能治理模式，有安心放心、暖心爽心的無憂環境。

他認爲，浙江與香港有着同根相連的血脈親緣、同向相促的經濟往來、同心相契的精神共鳴。希望浙江與香港攜手推動產業發展互促共進、資源要素互補共享、科技創新互助共強、人文交流互惠共融，推動浙港合作續寫新篇章、邁上新台階。

確立12個重點合作領域 發揮雙循環促進者作用

行政長官李家超現場致辭表示，在國家整體布局下，港浙兩地都擔當着重要而獨特的角色。浙港兩地政府共同確立了12個重點合作領域，包括金融、科技創新、經貿投資、航空、教育、青年交流、文化和旅遊、人才與公務員交流、醫療衛生、環境保護、法律和爭議解決，以及便利港人在內地發展。

他表示，香港會繼續發揮國內國際雙循環之間的促進者作用，歡迎浙江把香港作為內地企業「走出去」和把外資「引進來」的首選平台，讓兩地之間優勢互補、互利共贏，共同為推動國家高質量發展作出更多貢獻。

舉辦亞運宣傳等多項活動 內容豐富

此外，浙江省商務廳、文化和旅遊廳負責人分別作浙江貿易投資環境和文化旅遊資源推介。開幕式前，與會嘉賓參觀了浙港合作圖片展。2023港澳·浙江周於6月26日至30日舉辦，其間將開展高層拜訪、經貿論壇、文旅推介、亞運宣傳、金融合作、教育交流等多項活動。

（特約）