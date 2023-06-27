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中國擬立法保障糧食安全

社會熱點 11:13 2023/06/27

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中共總書記習近平多次提及糧食安全問題。為期三天的十四屆全國人大常委會第三次會議將審議糧食安全保障法草案，這是該草案首次提請全國人大常委會會議審議。

新華社報道指，為保障糧食有效供給，確保國家糧食安全，提高防範和抵御糧食安全風險能力，維護經濟社會穩定，維護國家安全，糧食安全保障法草案昨日（26日）提請十四屆全國人大常委會第三次會議審議。草案共11章69條，包括總則、耕地保護、糧食生產、糧食儲備、糧食流通、糧食加工、糧食應急、糧食節約、監督管理、法律責任和附則。

報道指，中國糧食需求剛性增長，糧食安全仍面臨耕地總量少、質量總體不高，糧食穩產增產難度加大、儲備體制機制有待健全、流通體系有待完善、加工能力有待提升、應急保障有待加強、節約減損有待規範等諸多問題挑戰。制定糧食安全保障法，對推動解決上述問題具有重大意義。

草案堅持總體國家安全觀，深入實施國家糧食安全戰略，立足中國國情、糧情，著力構建系統完善的糧食安全保障制度體系，為國家糧食安全提供堅實的法治保障；堅持問題導向，聚焦耕地保護和糧食生產、儲備、流通、加工等環節以及糧食應急、節約等方面突出問題，全方位夯實糧食安全根基，切實提高防範和抵御糧食安全風險能力，保障糧食有效供給，確保中國人的飯碗牢牢端在自己手裡；深入總結黨的十八大以來糧食安全領域改革成果，將經實踐檢驗成熟的政策措施和制度成果轉化為法律規範，為推進糧食安全治理能力現代化提供法治保障。

草案還對違反本法的行為規定了相應的法律責任，並與土地管理、農產品質量安全、食品安全、反食品浪費、安全生產等法律、行政法規進行了銜接。

責任編輯：尹航

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